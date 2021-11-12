"Не поможет даже министр здравоохранения": что делать, если прививка против COVID-19 есть, а сертификата нет

"Не поможет даже министр здравоохранения": что делать, если прививка против COVID-19 есть, а сертификата нет

Неправильное имя или фамилия, ошибки в номере вакцины или информации о прививках – основное, почему не подтягивается сертификат "Дія".

В Ровно 19-летняя девушка привилась от коронавируса, однако ни "Дія" сертификат не подтягивает, ни семейный врач вакцинацию не находит. Говорит – это что-то напутали в центре вакцинации. А там претензии отвергают.

О том, что же делать с таким замкнутым кругом и куда обращаться – 12 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Марина Попович учится во Львове. И подрабатывает в местном кафе. Теперь вынуждена каждые три дня делать тест на "ковид". И думать как добраться домой на Ровненщину. Именно там вакцинировалась вместе с родителями

Пока дочь в 200 километрах, отец уже три недели пытается выяснить, что происходит.

"Бригада говорит, что мы ввели в реестр – пусть ваш семейный врач нормально смотрит. А семейный врач утверждает, что я ничего не вижу, пусть они правильно вводят", – рассказывает отец Сергей Попович.

В центре, где прививалась семья, врач общей практики семейной медицины Оксана Мельничук говорит, что в базе данных есть прививка — сделана 21.10.

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Вакцинировала, говорит врач, другая бригада. Не видит прививки семейный врач, вероятно, потому что у Марины сразу две электронные медкарты.

"У вас создан дубликат карты. Вам нужно, чтобы ваш семейный врач объединил эти карты и навел здесь порядок", — отмечает она.

Из-за того, что семейный врач на больничном, разбираться берется заведующая амбулаторией. И уверяет, что у Марины только одна медкарта и советует возвращаться туда, откуда приехали, потому что исправить это может только тот человек, который делал прививку и вносит сюда информацию.

От этих мытарств у отца Марины уже голова кругом. Но в подобной ситуации – немало украинцев.

По словам члена команды поддержки "Дії" Алексея Буравенко, основная проблема — врач совершил ошибку.

Неправильное имя или фамилия, ошибки в номере вакцины или информации о прививках – основное, почему не подтягивается сертификат "Дія".

"Если врач совершает ошибку и записывает вторую вакцину как первую, то появляется два желтых сертификата", — объясняет Буравенко.

"Ни служба поддержки "Дії", ни даже министр здравоохранения не может взять и исправить данные о прививках, потому что каждую прививку подписывает врач своим электронным ключом", — отмечает руководитель по развитию услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Вакцинация от COVID: что делать, если после прививки в "Дія" не появляется сертификат

Что делать, когда ни центр вакцинации, ни врач на встречу не идут – берутся выяснять в управлении здравоохранения. И ставят точку: сбой произошел из-за того, что у пациентки две медкарты.

Чаще это бывает тогда, когда перезаключается декларация с детской на взрослую. Однако обзавестись второй картой можно и сменив семейного врача. Исправить это можно, отправив запрос в Национальную службу здоровья Украины.

Он обрабатывается и тогда только в системе остается одна карточка. Но это может занять до месяца. Так что пока Марине, так как обнаружили сбой, разрешат привиться второй раз и пока ошибку исправляют — обещают распечатать бумажный сертификат.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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