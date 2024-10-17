"Не понимаю, как люди собираются не отдавать территории": военный резко высказался о мобилизации в Украине

Большинство гражданских украинцев не готовы уступать России территориям и одновременно не готовы принимать непосредственное участие в войне.

Об этом боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

Военный рассказал, что не удовлетворен мобилизацией в Украине.

“Я порой смотрю какие-то новостные группы, и новость о том, что какой-то западный политик говорит, что Украине, возможно, придется уступить какие-то территории для прекращения огня. Я смотрю, что там около 20 тысяч реакций недовольных, возмущенных. Затем проходит несколько дней и поднимается разговор в этой же группе о вероятном снижении мобилизационного возраста, и там такое же количество недовольных реакций. Я просто не понимаю, как тогда люди собираются не отдавать какие-то территории на уступки, но при этом они не хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях. Оно, к сожалению, так не работает”, – говорит боевой медик.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Живем в разных мирах"! Боевой медик "Азова" раскритиковал гражданских украинцев

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