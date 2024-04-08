Не понравилось, что дети развлекались: подробности загадочного убийства в Киевском фуникулере

Конфликт в вагоне подъемника закончился разбитым стеклом и смертью.
Убийство на станции Киевского фуникулера расследуется Государственным бюро расследования. Об этом сайту ТСН. ua сообщили в полиции Киева.
Что известно о ситуации
Вчера вечером на станции Киевского фуникулера произошел конфликт между пассажирами.
Сообщалось, что один из них разбил стекло в вагоне фуникулера и осколком ранил в горло другого.
На месте инцидента было много крови. Раненый погиб на лестнице станции.
В социальных сетях пишут, что погибшему было всего 16 лет. Парень с компанией сверстников гулял по Подолу, а потом решили проехаться на фуникулере.
Как пишут друзья погибшего, в вагон зашел военный без опознавательных знаков и ему не понравилось, что подростки развлекаются.
Состоялась словесная перепалка, на тему готовы ли ребята защищать Родину. А когда вагон фуникулера остановился, парня, который выходил последним из вагона толкнул человек в форме. Пострадавший разбил головой стекло и порезался, а уже на лестнице истекал кровью, потому что была повреждена сонная артерия.
Что говорят в полиции?
"Все вопросы к ГБР. Следственные действия по этому трагическому случаю проводили работники ГБР", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.
Там не смогли объяснить, был ли участник конфликта военным.
В пресс-службе ГБР нам сообщили, что по состоянию на сейчас не готовы комментировать инцидент, который произошел в Киевском фуникулере.
"Все детали позже", - сообщили в ГБР.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" говорят, что все повреждения на фуникулере устранены и сегодня утром он возобновил работу. Там добавляют, что детали конфликта и информация о его участниках - им неизвестны.
Из собственных источников в правоохранительных органах сайт ТСН.ua узнал, что погибшему еще не исполнилось 18 лет.
"Между пассажирами произошла драка. Человек, который был в форме не совсем военный, он работает в органах, которые только имеют к этому отношение. Мужчина толкнул парня, тот упал и головой разбил стекло. А также получил смертельный порез шеи. Нападающий задержан", - сообщили правоохранители.
Ранее сообщалось, что погибший родился в 2007 году, то есть ему было всего 16 лет. На место приехали медики и полиция.
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