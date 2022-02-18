Не понравился картофель: на Хмельнитчине муж до потери сознания избил жену из-за невкусного обеда

Потерпевшая на суде простила обидчику.

В Хмельницкой области муж жестоко избил жену, потому что во время обеда ему не понравился картофель. За это его приговорили к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

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Об этом идет речь в приговоре Летичевского районного суда Хмельницкой области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, супруги воспитывают двое малолетних детей. 16 января 2022 года во время обеда между супругом и женой произошел скандал. Тогда муж жестоко избил жену. Для этого он обмотал руку мокрым полотенцем и бил потерпевшую. Из-за издевательства женщина потеряла сознание. Впоследствии медики диагностировали у нее телесные повреждения средней тяжести.

На суде потерпевшая рассказала, что 16 января в 14:00 они обедали. Когда дети пошли в свою комнату, мужчина начал кричать на нее из- за "неправильно приготовленного картофеля". Потерпевшая утверждает, что она просто молчала. Тогда мужчина намотал на руку кухонное полотенце и жестоко ее избил. Через час нападающий вернулся и снова избил потерпевшую. Из-за этого она потеряла сознание. На следующий день ее муж вместе с детьми пошел в больницу, тогда и она обратилась за медицинской помощью. Несмотря на это, потерпевшая заявила, что простила обидчику и не имеет к нему претензий.

Подозреваемый на суде вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.122 УК Украины и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Хмельницкой области задержали женщину, которая с ножом набросилась на мужчину. Пострадавший находится в медучреждении, а его жене грозит наказание.

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