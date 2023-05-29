Не поняли, что выжили: работники ветбольницы в Днепре рассказали о пережитом во время обстрела

Ветеринары хотят возобновить работу уже в ближайшие дни, сначала во временном помещении, а затем отстроят больницу заново.

После ракетного удара по их клинике ветеринары Днепра вынесли из горящего заведения всех своих пациентов. Затем содержали животных, которые пытались сбежать и передали коллегам нуждающихся в немедленном лечении. Сейчас — разбирают разрушенную клинику и благодарят неравнодушных, которые присылают пожертвования со всей страны, говорится в ТСН.

В пепелище превратилась современная ветеринарная клиника после ракетного удара россиян. “Громкий взрыв. Все посыпалось на нас. Такое чувство, что ты внутри урагана. Пришла женщина с щенком. Все так неожиданно начало происходить. Я поначалу не понял, что выжил. Земля вздрогнула и посыпался сверху кирпич, пыль, щепки. Пламя”, — рассказывает ветеринар Василий Бондарук.

Он вывел из клиники женщину со щенком, которые чудом уцелели, и бросился помогать коллегам. Другой хирург как раз был на операции. Стоял стол хирургический, оборудования, которого уже нет. Когда я смог подняться, я понял, что жив», — добавляет коллега Анатолий Федько.

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Во время удара Анатолий Федько оперировал раненую собаку, которую утром доставил военный. Животное, которое было под наркозом, пришлось быстро выносить на улицу. Там ее мгновенно забрали ветеринары другой клиники и прооперировали. “Представьте его ощущения! Утром ты приезжаешь, привозишь сюда собаку, все хорошо. После обеда ты приезжаешь — и видишь место, где оставил свою собаку. И ты видишь вот! Я успокоил его, дал контакты в больнице. С ними все хорошо! Я узнавал”, — говорит Василий Бондарук.

Огонь быстро охватывал клинику. Ветеринары пытались обуздать пламя огнетушителями и тщетно. Из стационара тем временем выносили животных, около десятка четырехлапых были в клетках и могли угореть.

Администратор клиники на улице принимала животных. На видео очевидцев сняли, как испуганные четырехлапые пытались убежать, так что еще одним испытанием было их удержать.

Ветеринары и пациенты спаслись все, но 57-летний Вадим Тищенко, производивший ремонт в клинике, погиб. Его тело нашли спасатели через несколько часов после удара. “За больницей в техническом помещении, прямо в это место и попала ракета, начался пожар. Человек очень спокоен, очень трудолюбив, очень сильно любил животных. Очень большая потеря! Родственникам помогаем”, — говорит руководитель клиники Андрей Малышко.

Ветеринарную клинику Андрей Малышко открыл три года тому назад. Все сводил с нуля, покупал современное оборудование и вместе с командой спасал животных. После удара россиян уничтожено все.

Дарья Гирман, которая не раз лечила здесь собачку, говорит: всегда чувствовала внимание и бережное отношение к животным. Поэтому решила помочь ветеринарам и за сутки собрала 56 тысяч гривен пожертвований.

Владелец говорит, что растроган такой поддержкой коллег и незнакомых неравнодушных людей.

Напомним, что до четырех возросло число погибших из-за ракетного удара россиян по Днепру. 26 мая враг попал по медучреждению и ветеринарной клинике рядом.

32 человека были ранены, трое считались пропавшими без вести. Криминалистам удалось идентифицировать все найденные тела. В помощь приехали харьковские коллеги с современным генетическим анализатором. Благодаря ему удалось быстро провести ДНК-исследование останков. Анализ подтвердил, что российский удар забрал жизни 57-летнего мужчины, который проводил хозяйственные работы в ветеринарной клинике, а также 56-летнего врача и 64-летней сотрудницы потрошенного медучреждения. Также обломками убили прохожего.

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