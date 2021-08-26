Не порядок, а свобода: украинский предприниматель обозначил национальную идею

Европейцы и американцы, приезжающие в Украину, удивлены молодой энергией и свободой, необычной для развитых стран.

Украине необходима центральная идея, которая представит ее миру, она должна быть уникальной и базироваться на позитиве.

Такое мнение высказал предприниматель Андрей Федорив 26 августа в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1 + 1.

По его словам, такой центральной идеей Украины может стать свобода.

"Вы меня спрашивали о порядке — это не наша национальная идея. И мы должны это признать. Есть дикое поле, есть воля, за которую боролись казаки, которая есть в нашей ДНК. Есть воля, за которую сейчас гибнут люди. Они не гибнут за деньги, они не гибнут за более комфортную жизнь и красивый супермаркет — они гибнут за свободу ", — подчеркнул предприниматель.

Он отметил, что гости, которые приезжают в Украину из Кремниевой Долины в США или из Европы очарованы и удивлены именно этим ощущением свободы.

"Почти все они говорят: "Здесь в воздухе есть молодая энергия. Здесь в воздухе есть развитие. И здесь пахнет свободой". Я общался с инвесторами из Калифорнии буквально неделю назад. Они говорят: "Вы не представляете, какой у вас сейчас есть уникальный момент. Эта свобода — она в воздухе. Мы видим это в улыбках людей, в том, как люди одеваются", — рассказывал Андрей Федоров.

По его словам, в развитых странах люди привыкли к порядку и системности, они понимают, что все уже создано, все уже построено, и живут комфортной жизнью — расслабленной и предсказуемой. В Украине же все иначе.

"Если смотреть на Украину глазами инвестора — это венчурная инвестиция. Что это значит? Высокие риски, но сверхвысокие возможности. И моя мечта, чтобы мы это признали и начали об этом эффективно говорить как внутри страны, так и извне", — отметил Андрей Федоров.

Напомним, что президент Украины считает, что в антирекламе Украины заинтересованы многие страны и иностранные компании, потому что здесь есть дешевая рабочая сила. Однако Украина является инвестиционно привлекательным государством.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку