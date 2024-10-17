Не пошел в ТЦК, потому что заботился о теще: как наказали уклониста на Полтавщине

На суде мужчина сообщил, что не смог оставить больных родственников, потому и не торопился с мобилизацией.

На Полтавщине на днях осудили отца двух маленьких детей за уклонение от мобилизации, который на суде заявил, что как единственный работающий в семье заботился о своей больной теще, жене и тесте.

Подробности дела сообщаются в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

Как сообщается в этом документе, мужчина прошел ВВК, он был признан годным к военной службе и под расписку получил повестку для отправки в воинскую часть.

В указанную дату полтавчанин не явился на отправку и не сообщил о причинах своей неявки.

Дело дошло до суда. Уже во время судебного заседания мужчина сообщил, что у него, по его мнению, были уважительные причины для неявки. Среди них – забота о теще.

"В судебном заседании мужчина свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью, подтвердил, что прошел медкомиссию, получил повестку, но для отправки не явился. Такой отказ объясняет тем, что к тому времени заболела его жена, также заболели теща и тесть, они нуждались в постороннем уходе, а он и в то время, и сейчас является единственным работающим в семье, поэтому не мог оставить супругу и родных в таком положении ", — говорится в приговоре суда.

По данным этого документа, мужчина искренне раскаялся, поэтому суд считает это обстоятельством, смягчающим наказание.

Суд признал этого человека виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.

Но при этом отметил, что мужчину нужно освободить от отбывания наказания, установив испытательный срок 1 год.

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