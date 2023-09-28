(Не) последнее американское предупреждение: честно ли это со стороны США увязывать дальнейшую помощь с реформами в Украине

США до сих пор боятся спровоцировать Путина на еще большую эскалацию. Хотя куда еще больше, кроме ядерки. Поэтому Вашингтон постоянно взвешивает, предоставлять ли Украине определенные виды вооружений. Особенно на фоне президентских выборов в США, выдвигая Киеву новые условия.

Вскоре США могут наконец-то одобрить предоставление Украине ракет ATACAMS к HIMARS с кассетной боевой частью (что позволит поражать авиабазы, командные пункты, логистические центры и ПВО далеко в тылу врага) и дальностью поражения до 300 км. Однако их количество будет незначительным. По крайней мере, так об этом написали американские СМИ сразу после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом в Белом доме на прошлой неделе. Хотя в течение всех этих 19 месяцев с начала полномасштабного российского вторжения США объясняли, что передача Украине ATACAMS может спровоцировать Россию на еще большую эскалацию, да и достаточного количества этих ракет у Америки просто нет, поэтому не надо взрывать собственные оборонительные возможности Вашингтона.

Хотя Украина может получить и более старую версию ATACAMS — ракету M39 дальностью всего 165 км, что не даст нам возможности ударить по Керченскому мосту, в отличие от ракеты на 300 км, или уничтожение крупных объектов врага в Крыму. Президент Зеленский также подтвердил, что Украина уже получила американские танки Abrams. Однако, опять же, речь идет о небольшом количестве – всего 10 машин. В общей сложности Украине был обещан 31 танк Abrams, что тоже не очень много. Также в конце весны 2024 года на украинском небе уже могут появиться первые F-16.

Однако чуть более чем за год до президентских выборов в США дальнейшая военная и финансовая помощь со стороны Америки под большим вопросом, в то время как на Западе раздаются заявления, что нужно готовиться к долгой войне. Это уже давно не новость, как то, что Путин надеется на победу Трампа в ноябре 2024 года. Однако наши союзники, прежде всего в Европе, упустили время, не инвестируя в свои ОПК. Хотя у ЕС есть соответствующие возможности. По данным Кильского института мировой экономики, европейцы предоставляют Украине больше финансовой помощи, чем США, которые на днях еще и связали ее с перечнем конкретных реформ, которые должен выполнить Киев.

Однако это не имеет ничего общего с инвестициями в ОПК и усилением санкционного режима, который окончательно возложил бы российскую оборонку. Реформами, которые должна сделать Украина, войну не выиграешь, хотя Киев не отказывается от их выполнения. Приближение президентских выборов в США, падение рейтинга Байдена и дальнейшей поддержки Украины — вот что больше всего пугает как Администрацию Байдена, так и европейцев.

В этом тексте ТСН.ua расскажет, как после встречи Зеленского и Байдена в Белом доме наши союзники оказались на перепутье.

Бюджетный хаос в США: как это влияет на поддержку Украины

В день встречи украинского и американского президентов в Вашингтоне, The Economist вышла статья с призывом к ЕС и США срочно вкладывать деньги в свои ОПК, чтобы победить Кремль в долгой войне на истощение, на которую он сделал основную ставку. Издание отмечает, что сейчас Россия может производить около 200 танков в год, а если к этому добавить ремонтируемые, цифра может достигать 500-800, благодаря обходу западных санкций.

На днях США ввели новые санкции против 28 компаний из семи стран, прежде китайских, за поставку России запчастей для дронов через подсанкционный Центр специальных технологий для ГРУ Генштаба РФ. Однако и этого недостаточно. По информации The Guardian, Киев передал странам G7 секретный отчет, где отмечается, что в "шахедах", которыми Россия наносит массированные удары по Украине, содержится 52 компонента западного производства: из Великобритании, США, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Канады и Японии. Как это остановить? Вместе с введением более жестких санкций Украина предлагает союзникам наносить удары по заводам по производству дронов в Иране, Сирии и потенциальной производственной площадке в РФ, для чего Киев просит ракеты дальнего радиуса действия.

Между тем, военные расходы в российском бюджете уже составляют 40%. Плюс российская оборонка – это преимущественно государственная собственность и дешевая рабочая сила. Поэтому, например, себестоимость производства тех же артиллерийских снарядов в России ниже, чем в странах-членах НАТО.

"Американские и европейские инвестиции в новые мощности, которые начались позже (за российские — ред.), не принесут значительного дополнительного результата ко второй половине 2024 или 2025 года, давая России больше времени для мобилизации, создания новых оборонных сооружений и сдерживания украинских сил ", – отмечает The Economist.

ТСН.ua уже сообщал, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон удалось договориться о совместном производстве оружия и оборонных систем. В Киеве это решение было названо историческим. Правда, речь идет не о завтра, а о более отдаленной перспективе, чтобы сделать невозможным повторение российских агрессий.

Также США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн, в который вошли: дополнительные средства ПВО, артиллерийские снаряды, пушки, противотанковое оружие и прочее. Однако не кассетные ракеты ATACAMS, хотя, по сообщениям американских СМИ, Украина может получить их в течение следующих нескольких недель. Однако неизвестно, успеют ли они существенно помочь во время этой контрнаступательной кампании до наступления сезона ливней, когда почва размоется и продвижение существенно усложнится. К тому же, наши западные союзники, прежде всего США, упустили много времени с одобрением предоставления Украине F-16, которые бы существенно помогли нам на поле боя. Ведь именно на использовании авиации и базируется планирование американских военных операций.

Хотя в статье по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон, The New York Times пишет, что украинский президент подчеркнул: ВСУ будут воевать и зимой без паузы. Однако заглавие этой статьи достаточно выразительно: "Визит Зеленского раскрыл стратегический раскол между Украиной и США". Скептицизм в Америке и Европе о возможности сил обороны Украины перерезать сухопутный коридор от оккупированного Россией Донбасса до Крыма до конца этого года подогревается растущим противостоянием на Капитолийском холме.

Ультраправое протрамповское крыло в Республиканской партии блокирует голосование бюджета на следующий год. Если до 30 сентября Конгресс его не одобрит, состоится "шатдаун" – остановка работы американских госорганов. В Госдепе и Пентагоне уже заверили, что "шатдаун" не повлияет на военную помощь Украине, от которой зависит как тренировка наших ВС, так и вооруженная помощь. Вместе с тем, в Вашингтоне допускают, что эти проблемы могут повлиять на скорость ее предоставления. Хотя, похоже, Администрация нашла выход. Сейчас Сенат начинает обсуждение проекта краткосрочной бюджетной резолюции, который должен предотвратить "шатдаун".

"Внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение $6,1 млрд на дополнительную помощь Украине, в частности: $4,49 млрд на оборонные расходы, $1,6 млрд – экономическая поддержка, в том числе прямая бюджетная", – пояснила посольство Украины в США Оксана Маркарова.

Эта бюджетная резолюция рассчитана на следующие 45 дней, пока Конгресс не примет полноценный бюджет на последний квартал 2023 года и на 2024 год. Однако ранее в запросе Конгресса в поддержку Украины Администрация Байдена предусматривала дополнительных $24 млрд как раз на последний квартал 2023 года. В том числе и поэтому, как пишет The New York Times, проект бюджета не получил большой поддержки республиканцев в Палате представителей. А спикер Кевин Маккарти не очень хочет дразнить протрамповское крыло, потому что кресло под ним уже зашаталось. То есть, если американские законодатели примут проект краткосрочной бюджетной резолюции, а не полноценный бюджет, где для Украины предусмотрено $6,1 млрд, общая сумма в поддержку все же уменьшится, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев, о чем предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

Реформы в обмен на помощь: Украина снова становится заложником выборов в США

Bloomberg также пишет, что Украина и США нуждаются в новой стратегии для ведения продолжительной войны против России. Киеву же наоборот нужна скорая победа. Однако действующий подход Запада скорее в том, чтобы, предоставляя "дозированное" количество оружия, Украина не упала, но не победила. На это есть две главные причины:

политика контролируемой эскалации, которая, по мнению Вашингтона, снизит риск применения Путиным ядерного оружия;

и президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Украина становится заложником жесткой предвыборной борьбы республиканцев и демократов. У популистской риторики, особенно со стороны ультраправого протрамповского крыла в Республиканской партии, уже есть свой результат. Еще в августе CNN сообщал, что 55% американцев (опрос происходил по заказу этого телеканала – ред.) против предоставления дополнительного финансирования Украине для войны против России.

Общий опрос ABC News и Washington Post, обнародованный на днях, указывает на снижение уровня поддержки Украины: 41% считает, что США делают слишком много по сравнению с 33% в феврале и 14% в апреле 2022 года. Вместе с тем, эксперты очень справедливо отмечают, что перед выборами в каждой стране обнародуется много опросов. И очень часто результаты могут отличаться кардинально. Даже данные ABC News и Washington Post четко указывают, что 50% опрошенных американцев считают поддержку Украины нормальной или малой. Есть и другие опросы, по данным которых, 63% американцев поддерживают дальнейшую военную помощь Украине со стороны США (87% среди демократов и 48% среди республиканцев).

Однако чем дальше Америка будет погружаться в предвыборную гонку, тем больше будет поляризация и спекуляции относительно уровня поддержки Киева. Все это усугубляется еще и коррупционными скандалами в Украине, которые дают очень широкое поле для маневра как для республиканцев, так и демократов, выступающих против сохранения военной поддержки Украины хотя бы на действующем уровне, а то и вовсе говорят о необходимости ее сокращения. Возможно, именно поэтому Администрация Байдена решила подстраховаться, прислав Киеву перечень приоритетных реформ — составляющей дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Рассчитанные на 18 месяцев, они в основном касаются наблюдательных советов госпредприятий, реформы СБУ, судебной ветви власти и антикоррупции. И большинство из этого перечня Киев обещал выполнить еще при предыдущей власти до полномасштабного российского вторжения. Поэтому на самом деле эти реформы нужны больше нам, а не США. Более того, мы должны продемонстрировать прогресс на этом треке к юбилейному Вашингтонскому саммиту НАТО, если хотим получить политическое приглашение к членству в Альянсе, чтобы выбить из рук наших скептиков в США любые основания для манипуляций, мол, американская помощь разворовывается и т.д.

Вместе с тем, является ли реформирование Украины стопроцентной гарантией победы в войне против России? И да, и нет. С одной стороны, это хорошо, что США выдвигают нам четкий перечень реформ для выполнения. Это значит, что они твердо уверены, что Украина точно устоит в этой войне. С другой стороны, довольно часто на Западе приходится слышать, что Россия уже слаба, ее экономика падает, она не смогла даже Украину захватить, поэтому о каком противостоянии с Западом может быть речь? Это очень неверный подход и недооценка ситуации.

Победа в войне прямо пропорционально зависит от скорости и количества предоставленного Украине оружия. К тому же не совсем понятно, к чему именно привязано выполнение этого перечня реформ? К дальнейшей финансовой и вооруженной поддержке со стороны США? Или, возможно, в членство Украины в НАТО, чтобы уже на юбилейном Вашингтонском саммите мы получили политическое приглашение? Было бы честно со стороны Администрации Байдена конкретизировать это, а не делать Украину заложником президентских выборов в США.

К тому же не совсем понятны призывы отдельных западных политиков, учитывая американских, относительно необходимости проведения выборов в Украине во время войны в следующем году. Об этом на днях написала The Washington Post, мол давят на Киев прежде республиканцы накануне президентских выборов в США. Однако молчание со стороны демократической Администрации Байдена по этому поводу не совсем понятно. Победа Украины в войне против России могла бы стать историей успеха для демократов. Однако они почему-то не хотят использовать этот рычаг.

В настоящее время США не хватает четкой стратегии в отношении России и победы Украины в этой войне. Киев ежедневно слышит о "поддержке Украины так долго, как это потребуется". Но это не стратегия. Нет четкой определенности со стороны Вашингтона, именно они понимают под победой Украины. Это Кремль заинтересован в долгой войне на истощение, в отличие от Киева и его союзников. К тому же США должны были бросить все силы на помощь европейцам, которые уже сейчас сталкиваются с проблемой производства обещанных миллиона артиллерийских снарядов для нужд Сил обороны Украины, о чем написала The New York Times.

Если США все еще надеются, что в какой-то момент Путин (а Запад его не списывает со счетов, несмотря на ордер Международного уголовного суда – ред.) будет готов сесть за стол переговоров, где можно будет торговать членством Украины в НАТО или нашими территориями, – это бесполезно. На силу нужно отвечать еще большей силой. Однако, похоже, в Вашингтоне к этому еще не готовы, по крайней мере, пока.