Не посыплется ли украинский фронт из-за дефицита снарядов: эксперт назвал ближайшие сценарии войны

Российские войска пользуются временным дефицитом снарядов в украинской армии и активизировали наступление по нескольким направлениям.

Не посыплется ли украинский фронт и не пойдут ли вражеские войска в повторное наступление на столицу Украины – на эти вопросы в комментарии для ТСН.ua ответил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, россияне активизировали наступление, потому как чувствуют кураж после событий в Авдеевке.

"Это один из факторов, они увидели возможности. Но то, что они сейчас пытаются наступать – это связано преимущественно с тем, что нам не хватает боеприпасов. Они видят это. Они видят то, что нам нечего противопоставить их тактической авиации". Эти факторы влияют на их уверенность. Они пользуются этой возможностью, пока у нас есть дефицит боеприпасов", – говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Но этот дефицит когда-нибудь закончится. Мы надеемся, что поставки боеприпасов выйдут на тот уровень, который был до начала этого политического шапито, который устроили республиканцы в Конгрессе. Но пока есть такая возможность, россияне пытаются ее использовать, чтобы продавить линию боестолкновения, захватить те или иные локации".

По словам Коваленко, украинские войска пока вынуждены вести лишь оборонительные действияи будут компенсировать дефицит снарядов использованием дронов в ближних боях.

"Хотя артиллерию полностью заменить дронами невозможно. У этих средств поражения разный функционал. Без артиллерии все равно мы не сможем. Именно оборонительные действия с использованием альтернативных средств поражения будут в ближайшее время. Думаю, еще полгода. Наш фронт не посыплется, но мы должны быть готовы морально к тому, что от каких-то участков мы отойдем. Говорить об обвале фронта в направлении какого-то важного областного центра — речь не идет", — резюмирует эксперт.

Может ли российская армия воспользоваться нехваткой снарядов в ВСУ и снова пойти на Киев

На этот вопрос Александр Коваленко ответил коротко: "Я не думаю, что у них есть такая возможность. Им нужно для этого накопить соответствующий ресурс прежде всего. А он у них отсутствует в соответствующем количестве. Поэтому - нет".

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