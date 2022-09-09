Не повезло с соседями: пойдет ли второй раз на Киев Путин вместе с "бумажной армией" Лукашенко

Незаметно подготовиться к повторному наступлению на столицу не получится, поскольку вся Россия в современных условиях, в частности, благодаря спутниковой разведке, как на ладони.

Хватит ли сил у России с помощью "бумажной армии" Беларуси во второй раз пойти в наступление на Киев. Об этом военный эксперт Александр Коваленко рассказал в интервью ТСН.ua.

"Беларусь – недружественная страна для Украины, пока Лукашенко ее так называемый президент"

"На сегодня мы можем констатировать, что Беларусь не является безопасной территорией для Украины. Это не страна, которая может акцентировать внимание на том, что она дружна с Украиной. Нет. Это ложь. Еще в феврале этого года она предоставила свою территорию для сухопутного. вторжение на территорию Украины, она предоставила свою территорию для сухопутного вторжения на территорию Украины, она предоставила свою территорию для того, чтобы наносились удары с территории Беларуси именно за счет оперативно-тактических комплексов сухопутного базирования. А также она предоставила свое воздушное пространство, с которого наносятся до сих пор удары по территории Украины. Поэтому именно в этом контексте – это уже недружественная для Украины территория, пока является так называемым президентом Беларуси Александр Лукашенко", — отметил Коваленко.

Из кого состоит "бумажная" армия Беларуси

Другой вопрос – это по поводу ресурса Беларуси, ресурса ее войск, то есть армии Беларуси, которая, по мнению эксперта, может также быть угрозой для Украины.

"На сегодняшний день армия Беларуси – это фактически 20 более или менее боеспособных батальонно-тактических групп. 20 батальонно-тактических групп, которые не имеют никакого опыта ведения боевых действий. Да и вообще белорусскую армию очень часто называют бумажной армией", — отметил Коваленко.

Эксперт напомнил, что именно на северный плацдарм Украины 24 февраля 2022 года было совершено вторжение 40 батальонно-тактических групп Российской Федерации.

"40 батальонно-тактических групп наиболее профессиональных, подготовленных, имевших опыт ведения боевых действий, оснащенных в то время самым современным оружием, находившимся на вооружении российской армии. Что произошло с этими 40 батальонно-тактическими группами, которые, фактически, можно было назвать элитой российской армии? Почти в конце марта они уже убегали с северного плацдарма. Что будет с 20 батальонно-тактическими группами, которые, например, намерены вторгнуться на территорию Украины, которые не имеют ни одного боевого опыта, не имеют такого оснащения, как имели россияне? Это будет мясорубка для них. Это очень хорошо понимают Лукашенко и его генералы", — подытожил военный эксперт.

Если российская армия снова захочет пойти на столицу

Присутствие российской армии на сегодняшний день на территории Беларуси составляет, по данным Александра Коваленко, 1,5 тысячи личного состава. Это разведка и противовоздушная оборона, а также подразделения, занимающиеся техническим обслуживанием всех основных подразделений. Это не какие-то штурмовые, передовые соединения, которые будут осуществлять наступательные действия. Это именно тыловые подразделения, которые не используются в наступлении, а занимаются прикрытием.

"Поэтому если Россия начнет располагать на территории Беларуси свои именно штурмовые подразделения, то это минимум должно быть 20-30 батальонно-тактических групп. 20-30 батальонно-тактических групп — это почти полтора-два месяца передислокации, логистических событий, которые заметит или наша разведка, или же разведка наших международных партнеров. Это невозможно сделать незаметно в современных условиях. Спутниковая разведка, вообще-то. Вся Россия в современных условиях как на ладони", — отметил эксперт.

"У них нет ресурса для повторного наступления на Киев"

Александр Коваленко подчеркнул, что ни у российской, ни у белорусской армии нет ресурса для повторного наступления на Киев.

"У них нет ресурса для осуществления полномасштабных наступательных действий на территорию Украины. Даже если они приступят к подготовке к этим действиям, мы это заметим, наши партнеры это все заметят, будут это видеть. Мы видим, насколько Вооруженные силы Украины смогли именно блокировать наступательные действия российской армии, гораздо более профессиональной, имеющей опыт боевых действий. Но она вынуждена была через месяц боевых действий убегать с северного плацдарма. Что же говорить о белорусской армии? Это для белорусской армии будет мясорубка", — говорит эксперт.

"Лукашенко "мясорубка" не нужна"

Александру Лукашенко, по словам Коваленко, эта мясорубка не нужна.

"Лукашенко, на мой взгляд, сегодня наблюдает за событиями в Украине и смотрит, как его армия, бумажная армия, становится, действительно, по сравнению с российской армией, все мощнее. И он через некоторое время почувствует, что у него гораздо больше возможностей уже осуществлять блокирование влияния Российской Федерации на Беларусь, и его диктатура будет выглядеть несколько иной, чем сегодня", - резюмировал он.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

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