"Не представлял себя без неба": что говорят о погибшем летчике F-16 Moonfish на его малой Родине

30-летний Алексей Месь на псевдо Moonfish стал одним из первых украинских летчиков, овладевших F-16. Погиб, защищая небо от российских ракет и дронов во время массированной атаки 26 августа.

Корреспондентка ТСН Анна Махно побывала в Шепетовке, где родился Алексей.

Пилот с позывным Moonfish погиб, сбив на истребителе F-16 три крылатых ракеты и ударный беспилотник, во время массированного обстрела россиянами Украины

В Шепетовке будущий лётчик учился в гимназии. Учителя показывают фотографии из его школьной жизни, на которой Алексей вместе со своей учительницей физики и первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком.

Алексей вместе со своей учительницей физики и первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком.

В тот день, говорят, он победил в конкурсе, защитив свою работу о самолетах.

"Увлекался казачеством, ему нравились именно эти героические времена и времена гетманов, эпоха лидерства, эпоха борьбы за независимую Украину", — говорит учительница истории Людмила Самойлович.

Алексея здесь знают все. Даже учителя, которые у него не преподавали. Его всегда ставили в пример.

"Он золотой медалист, имел самый высокий балл по всем предметам. Он сказал — у меня есть мечта и я к ней иду", — говорит учительница географии Надежда Муштин.

Надежда Муштын.

"То, что он будет военным, мы все прекрасно знали. Потому что равнялся на отца, тоже военного. Мама ведь тоже учительница в этой гимназии и завуч", — говорит учительница зарубежной литературы Татьяна Павлова.

Но попытку получить гражданскую профессию все же предпринимал. Сначала поступил в Киев.

"Компьютерные технологии, но потом, раздумав, забрал документы и подал их в Харьковскую академию воздушных сил Украины. Он не представлял себя без неба. Он хотел быть летчиком-миротворцем", — вспоминает учительница истории Людмила Самойлович.

Moonfish стал одним из первых украинских летчиков, овладевших F-16. Вот, как Алексей тогда комментировал свои первые полеты: "На этом истребителе очень классно летать, но я не говорю, что МиГи, к которым я на нем летал были очень скучными, однако F-16 точно более ловок, такое впечатление, что самолет хочет, чтобы руководил им более агрессивно".

Именно Moonfish вместе с коллегой "Джусом" ездили на встречу с американскими чиновниками аргументировать необходимость передачи F-16 для защиты от россиян.

Алексей Месь

"Как говорила его мама, вы представляете заходят 2 пацана, молоденькие парни до этих седовласых конгрессменов и настолько они убедительно доказывали свое мнение, что результат мы видим", — вспоминает учительница зарубежной литературы Татьяна Павлова.

И, несмотря на занятость, говорят, когда выпадало свободное время приезжал в родной город и школу.

"Он здесь был со своей маленькой дочерью, со своей женой. Наверное, снова, чтобы навестить маму", — вспоминает директор гимназии Татьяна Горбатюк.

Moonfish провел свое последнее сражение в небе 26 августа. Через год после гибели боевого друга "Джуса". У него осталась жена, маленькая дочь, родители, сестра и двое братьев. Алексею Месю присвоили звание полковник. Посмертно.

Алексей Месь

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