"Не привязывайте меня!": в Харькове мама девочки рассказала о пережитом ребенком в реанимации от врачей

"Не привязывайте меня!": в Харькове мама девочки рассказала о пережитом ребенком в реанимации от врачей

В инфекционную больницу 2-летняя Алиса попала с двусторонней пневмонией

Медицинский скандал в Харькове. Там врачи не пускали маму к больной дочери в реанимацию, а ребенок, чтобы не сопротивлялся, привязывали к кровати.

Об этом женщина рассказала журналистам ТСН.

В инфекционную больницу 2-летняя Алиса попала с двусторонней пневмонией. Через сутки из обычной палаты ее перевели в реанимацию. С тех пор, утверждает мать, не видела дочь четверо суток. Затем женщину таки начали пускали к ребенку, впрочем лишь на несколько часов в день.

И однажды за дверью палаты услышала дочки крики, говорит харьковчанка. Девочка умоляла медиков не привязывать ее к кровати.

«Я ушла, она, естественно, начала плакать. Прошло минуты две-три, когда я услышала крик: «Не привязывайте меня». Я услышала, просто палата Алиса была сразу за входной дверью», — говорит мама девочки Дарья Токарчук.

Затем женщина увидела бинты на кровати ребенка и спросила дочь, что это. «Это чтобы меня завязывать», — отвечает ребенок на видео, которое мама сделала в палате реанимации.

Что говорят об этом в больнице — смотрите уже в 19:30

Новости Украины: харьковские врачи не пускали маму к дочери в реанимацию

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