Не продал заключенным наркотики: во Львовской области осудили мужчину

Мужчина взял от осужденных 2 тыс. грн, однако продал им не наркотики.

В г. Дрогобыч Львовской области к 1 году лишения свободы приговорен мужчина, который уже отбывает наказание в тюрьме. Его обвинили в мошенничестве, поскольку он обещал осужденным продать им наркотики и обманул.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина отбывал наказание в Дрогобычской исправительной колонии. Там он пообещал двум другим заключенным продать им наркотики, однако дал таблетки. За это он получил 2 тысячи гривен.

Подозреваемый заключил соглашение с прокурором, в котором признал свою вину и согласился на 1 год лишения свободы.

Суд утвердил соглашение и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 190 и ч. 2 ст. 190 УК Украины. Его приговорили к 1 году лишения свободы. Однако, поскольку осужденный уже отбывает наказание, он будет находиться в колонии 1 год и 6 месяцев. Также с мужчины взыскали 1 307 грн за проведение экспертизы.

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