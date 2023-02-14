Не просто авто или коптер: во Львове волонтер купила для военных самый настоящий БТР

БТР также разыскали на польской доске объявлений, а деньги на него собирали во время марафона.

Во Львове жена военного Орыся Демьянюк – легкоатлетка и многократная чемпионка Украины – организовала акцию «Бегу по БТР». Пробег проходил и оффлайн, и онлайн, а каждый участник донатил. За месяц удалось собрать нужную сумму – более миллиона гривен, говорится в ТСН.

"Я помню как я первый раз написала в сторис, что друзья, ищу БТР, помогите найти. Большинство моих друзей посмеялись: "Ты что думаешь, то тебе ровер купить", — вспоминает Орыся .

Но многократной чемпионке Украины по бегу, у которой брат и муж — участник Олимпийских игр Дмитрий Демьянюк — на фронте, все же удалось осуществить задуманное.

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Запрос на бронетранспортер появился от родных Орыси, которые добровольцами пошли воевать. Женщина решила собрать средства тем, что умеет лучше всего – организовала акцию «бегу по БТР». Оффлайн участники бежали во львовском парке, также можно было бежать онлайн – регистрироваться на сайте и делать благотворительное пожертвование. За месяц удалось собрать нужную сумму – более миллиона гривен. "Если бы в Украине было 10 тысяч "Орысь", возможно, мы бы вели немного другую войну", — говорили участники марафонов.

БТР нашли в Польше, но пока собрали нужную сумму, его уже купили, поэтому поиски продолжили. “Брат вместе с собратьями искали БТР на разных Интернет-платформах, так они попали на БТР на польском “Олх”, — вспоминает Орыся.

БТРу — полвека, бывший владелец — поляк — проводил на нем экскурсии, возил туристов. Когда узнал, что БТР покупают украинцы на фронт, то даже частично отремонтировал за свой счет. Но впереди был еще один вызов – пересечение границы.

“Я не могу как физическое лицо купить на себя БТР и сделать акт приема-передачи для военных, поэтому я попросила пластунов мне помочь с этим. БТР демилитаризован, у нас есть документы, польская комиссия это утверждала, к этому документу мы апеллировали на границе”, — рассказывает о “оборутке” волонтер.

Этот БТР покупался для того, чтобы безопасно заехать на позиции, безопасно уехать и при необходимости забрать раненых бойцов. Надеемся, что он послужит верой и правдой и спасет не одну жизнь”, — говорит брат Орыси, который сейчас на ротации и помогает с ремонтом техники.

После ремонта БТР от Орыси отправится в Луганскую область.

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