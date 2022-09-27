"Не психуй!": 3-летний Назар, "подорвавший" Интернет, и дальше испытывает нервы мамы своим пекарством

Видео просто записали для папы, который сейчас на фронте

"Не психуй!" – видео с таким хештегом заполонило Интернет. А началось все с трехлетнего мальчика из Волыни. Ролик, где он рассыпал муку, а потом начал успокаивать маму, распространила в таком-то подруга семьи. Видео стало вирусным и через несколько недель набрало 8 миллионов просмотров и тысячи комментариев, говорится в ТСН.

В тот день, рассказывает мама Назара, она готовила блины, потом сын пришел помогать. Чумазого Назара и кухню в муке сняла для мужа, который сейчас на фронте. "Показать, что Назар в очередной раз здесь умеет делать, и просто похвасталась куме", — рассказывает мама мальчика Ольга.

Юля, дочь подруги, увлеклась увиденным и выложила видео в Интернет, а к утру не поверили глазам. "Когда мы проснулись, оно начинает очень резко набирать, 13 000 просмотров, 14. Ты просто обновляешь страницу – и так один за другим, тысячи просто росли", — говорит Юлия.

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Сейчас уже более восьми миллионов просмотров и цифра продолжает расти. А Сеть тем временем заполонили мемы с хештегом "не психуй" — это и о домашних любимцах и об отношениях в семье.

Под видео Назара более восьми тысяч комментариев. По словам комментаторов – эти кадры для них успокаивающие. Даже Алексей Арестович, славящийся своими умиротворениями, распространил это видео на своей странице, подписал коротко: «А вот и смена».

Что Назар получит такую славу его семья и не надеялись. Теперь, смеются, словами парня, успокаивают и себя, и родственников. Назар же не обещает прекратить безобразничать, но все теперь может обыграть фирменным: "Не психуй!"

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