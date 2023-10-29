"Не Путин сделал их такими": экс-командир из "Айдара" объяснил зверства россиян в Буче и Мариуполе

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий рассказал, что когда Украина и весь мир были шокированы зверствами, совершенными российскими оккупантами, в частности в Буче и Мариуполе, он не был удивлен, ведь уже видел этот русский почерк в ходе Первой российско-чеченской войны. Жестокость русских оккупантов была аналогичной.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ: У нас был шанс закончить войну в 2022 году! Но одно событие изменило ВСЕ!

"Я там насмотрелся многого, поэтому очень многое меня сейчас не удивило. Людей так шокировала Буча... Меня Буча совершенно не шокировала, потому что я видел Самашки (массовое убийство гражданских чеченцев вооруженными силами России 7-8 апреля 1995 года в ходе первой Чеченской войны во время "зачистки" села Самашки — ред.). Это было за 20 лет до того, но выглядело совершенно так же. Они уже тогда были такими. Как написала одна из немногих действительно хороших россиянок, покойная Валерия Новодворская...Кстате, я не верю, что она случайно погибла именно летом 2014 года – одна из немногих, кто был категорически против оккупации Крыма. Тетя Лера, царство небесное, давно уже написала: "Это не Путин сделал Россию таковой, а такая Россия призвала Путина". Это абсолютная правда, они были такими тогда. И не было в Чечне никаких бурят, были как раз классические русаки", — пояснил он.

Дикий отметил, то, что он видел в Чечне – ничем не отличается от того, что все остальные украинцы открыли для себя в 2022 году. И бомбардировки Грозного ничем не отличались от бомбардировок Мариуполя.

"Совершенно так же бетонобойными бомбами сносили весь город. Мне давно было очевидно, что такое рашизм, хотя мы не употребляли этот термин", — резюмировал экс-командир из "Айдара".

Напомним, Евгений Дикий проанализировал потери России и Украины.

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