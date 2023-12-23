Не раскаивается и просится на фронт: что известно о суде над жестоким палачом украинцев из донецкой "Изоляции"

В Украине судят одного из самых жестоких палачей донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой боевики "ДНР" жестоко издевались над украинцами. Предатель в свое время даже переехал в Киев и жил мирной жизнью, однако в 2021 году после расследования ТСН изверга "Палича" поймали.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

Палач из "Изоляции" изменил свои показания

Два года назад на первых допросах палач из "Изоляции" Денис Куликовский псевдо "Палыч" признался в преступлениях, однако сейчас все отрицает.

"Позывной "Палыч" я впервые услышала от пленников так называемой "ДНР", когда в конце 2019 произошел последний перед полномасштабным вторжением обмен пленными. И именно тогда в Украину вернулись гражданские, которые пережили пытки и пытки в "Изоляции". Когда-то это был завод изоляционных материалов, который в 2010 дончане превратили в художественное пространство украинского свободного города. А в 2014 - пророссийские боевики обустроить там тайный застенок", - говорит корреспондентка ТСН.

Задержание Куликовского

ТСН получила эксклюзивные кадры тюрьмы "Изоляция". В комнатах конторского помещения – камеры для пленных. Отдельно — комната-застенка с железным столом и орудием для пыток. И самым главным в этой тюрьме был "Палыч", или "Аид", или "Первый". Он же – Денис Куликовский.

Именно Куликовского пленники "Изоляции" споминали как самого способного из всех других пророссийских палачей. О нем говорят: он может выбить и вытряхнуть из человека любую информацию.

Что известно о задержании Куликовского, который два года жил в Киеве

Валерий Соколов на "Изоляции" провел сорок месяцев – с осени 2016 до лета 2019 года. Самым страшным видом пыток для него тогда стала стена плача – когда трое суток нужно стоять, без воды и туалета.

Валерий Соколов

ТСН разыскала всю возможную информацию о "Палыче" — старые фотографии и семью. Денис Куликовский – 1984 года рождения. И родители, и его сестра, и жена – делали вид, что не узнают его на фото и убеждали, что не знают, где он.

Однако "Палыч" еще в 2019-м скрылся из так называемой "ДНР" и скрывался в Киеве. В октябре 2020 года ТСН сняла о нем сюжет, а в 2021 году палача задержали возле одного из домов на столичной Троещине.

Он сразу сдал не менее пяти боевиков, с которыми мордовал людей на "Изоляции". Далее была мера пресечения в одном из мариупольских судов, где "Палыч" каялся и извинялся, и обещал все рассказать впоследствии.

Куликовский пообщался с ТСН

Суд по делу палача два года длился в закрытом режиме. Валерий Соколов - один из немногих потерпевших, кто ходит на все заседания. От последнего слова Денис Куликовский отказался. Однако, согласился поговорить с ТСН. Теперь он больше не раскаивается и не извиняется, но хочет идти на фронт.

"Если бы мне дали право, я бы пошел на фронт. Если я в чем-то виноват - я бы свою вину искупил", - говорит Куликовский.

Его жертва Валерий Соколов отмечает, что "Палыч" труслив, а потому сейчас придумывает, что ни в чем не виноват.

Прокуроры просят для Дениса Куликовского 15 лет заключения. Приговор должны объявить уже в начале 2024 года.

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Напомним, Дениса Куликовского, по прозвищу "Палич", контрразведчика СБУ задержала в начале ноября 2021 года в Киеве. Кату донецкой тюрьмы инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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