Не сдала деньги на подарки: в Запорожье маму попросили не приводить ребенка в школу из-за "долгов"

Не сдала деньги на подарки: в Запорожье маму попросили не приводить ребенка в школу из-за "долгов"

В школе пока ситуации не комментируют.

В Запорожье матери первоклассницы порекомендовали не приводить ребенка в школу, поскольку она не сдала деньги на подарки.

Об этом сообщили в ОО "Хочу учиться".

Инцидент произошел в школе №103. По данным активистов, к матери обратились члены родительского комитета и сообщили, что у нее есть долги перед "фондом класса". Поэтому женщине порекомендовали не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря, поскольку в эти дни школьникам будут вручать подарки к Святому Николаю и Новому году.

Фото: ОО "Хочу учиться"

Мать девочки обратилась к заместителю директора школы, однако там ей сообщили, что она не так все поняла.

После этого женщину начал шантажировать родительский комитет. Там заявили, что запретят девочке пользоваться мылом и туалетной бумагой, поскольку они якобы покупают это за свои деньги. Мать первоклассницы сообщила активистам, что от нее ежемесячно требуют сдавать по 100 гривен на "фонд класса", а 1 сентября в школе собирали по 400 гривен на подарки. Женщина утверждает, что никто ей не дает отчетов об использовании этих денег.

Фото: ОО "Хочу учиться".

Фото: ОО "Хочу учиться"

ТСН.ua пытался получить комментарий у руководства школы №103 г. Запорожья, однако там нам отказались объяснить свою позицию.

"Мы ничего не комментируем по телефону. Если будет официальный запрос, то ответим только на него", — сказали нам в администрации школы.

ТСН.ua подал официальный запрос. Когда нам ответят, мы об этом проинформируем.

Напомним:

Похожая ситуация была в Харькове. Там в одной из школ во время празднования девочке не дали куска торта и выставили на посмешище посреди класса.

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