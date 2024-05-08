Не сдержались даже на Пасху: как армия Путина беспощадно уничтожает город на Днепропетровщине

На Пасху российские оккупанты цинично обстреливали Никополь на Днепропетровщине.

Россияне прицельно били по церкви, уничтожали учебные заведения и загоняли людей в укрытие.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Перед самой Пасхой во дворе храма в Никополе разорвался артиллерийский снаряд. Огромные куски вражеского железа разлетались на десятки метров. Несмотря на последствия обстрела - в храме таки собрались верующие.

Филипп и Мария с детства ходили в эту церковь. Теперь водят собственных детей. Говорят - хоть прилетает рядом не впервые, раненых в храме ни разу не было. Считают это чудом.

Собор в Никополе, который обстреляли оккупанты

К Пасхе изуродованный храм в порядок приводили все вместе, говорят верующие.

Так же вместе люди убирают разбитую мебель и стекло и в местной школе - там тоже был "прилет". Снаряд прилетел сюда именно на Пасху. В помещении школы был только сторож, он вовремя спустился в укрытие. Однако здание заведения осталось без окон, говорит директор Наталья.

"Особенно пострадали окна, все окна 3 этажей выпали, это были не пластиковые, но пластиковые - стекло тоже потрескалось в пластиковых окнах. Разрушены все коридоры, окна всех коридоров, окна в классах", - говорит она.

Школа в Никополе

Ставить новые окна сейчас нет смысла. Враг, ежедневно бьющий с территории оккупированного Энергодара.

Почти каждая многоэтажка в Никополе избита. Мария вспоминает, как едва не погибла, когда просто подошла к окну.

"Я пошла только, оно у нас бахнуло. Там, где зарыто было и оно сюда на меня и бросило вон туда на кровать, такой выбыл, такое было очень страшное", - говорит она.

Мария рассказывает, как пережила обстрел

За почти два года, как Никополь под обстрелами, изуродованные дома в городе считают даже не сотнями. Частных – разрушено около четырех тысяч, многоквартирных – более тысячи. Жители города не планируют свой день даже на несколько часов вперед, потому что одна за другой раздаются тревоги, пренебрегать которыми смертельно опасно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Никополь пережил 16 атак! Как держится город?

Напомним, аграрии рассказали о кровавой цене хлеба из-за войны России.

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