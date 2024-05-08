Не сдержались даже на Пасху: как армия Путина беспощадно уничтожает город на Днепропетровщине

оккупанты обстреливали Никополь даже на Пасху.
На Пасху российские оккупанты цинично обстреливали Никополь на Днепропетровщине.
Россияне прицельно били по церкви, уничтожали учебные заведения и загоняли людей в укрытие.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
Перед самой Пасхой во дворе храма в Никополе разорвался артиллерийский снаряд. Огромные куски вражеского железа разлетались на десятки метров. Несмотря на последствия обстрела - в храме таки собрались верующие.
Филипп и Мария с детства ходили в эту церковь. Теперь водят собственных детей. Говорят - хоть прилетает рядом не впервые, раненых в храме ни разу не было. Считают это чудом.
К Пасхе изуродованный храм в порядок приводили все вместе, говорят верующие.
Так же вместе люди убирают разбитую мебель и стекло и в местной школе - там тоже был "прилет". Снаряд прилетел сюда именно на Пасху. В помещении школы был только сторож, он вовремя спустился в укрытие. Однако здание заведения осталось без окон, говорит директор Наталья.
"Особенно пострадали окна, все окна 3 этажей выпали, это были не пластиковые, но пластиковые - стекло тоже потрескалось в пластиковых окнах. Разрушены все коридоры, окна всех коридоров, окна в классах", - говорит она.
Ставить новые окна сейчас нет смысла. Враг, ежедневно бьющий с территории оккупированного Энергодара.
Почти каждая многоэтажка в Никополе избита. Мария вспоминает, как едва не погибла, когда просто подошла к окну.
"Я пошла только, оно у нас бахнуло. Там, где зарыто было и оно сюда на меня и бросило вон туда на кровать, такой выбыл, такое было очень страшное", - говорит она.
За почти два года, как Никополь под обстрелами, изуродованные дома в городе считают даже не сотнями. Частных – разрушено около четырех тысяч, многоквартирных – более тысячи. Жители города не планируют свой день даже на несколько часов вперед, потому что одна за другой раздаются тревоги, пренебрегать которыми смертельно опасно.
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Напомним, аграрии рассказали о кровавой цене хлеба из-за войны России.
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