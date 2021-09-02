Не сдетонировал из-за застрявшей иглы: площадь поражения боевого снаряда в сумской школе была 25 метров

Чтобы только вынести боеприпас из помещения пришлось эвакуировать детей.

В Сумах в школьном музее нашли действующий снаряд времен Второй мировой, который мог взорваться в любой момент. Он стоял среди других экспонатов, смотреть которые чуть ли не ежедневно много лет ходили школьники. Только сейчас, готовя заведение к новому учебному году, новый директор что-то заподозрил. И праздник знаний оказалось взрывоопасным.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Школьный музей расположен в отдельном помещении, рядом со школой. Экспонаты — гильзы, фугас, мины времен Второй мировой войны. Сколько они здесь точно не известно, но не менее 60 лет. Выявить боевой снаряд удалось благодаря новому директору школы. Его назначили на должность 2 месяца назад, и когда он готовил школу к первому сентября, обратил внимание, что один снаряд был с наконечникорм, вызвал полицию. Взрывотехники приехали и ошеломили — снаряд действительно боевой и может в любой момент сдетонировать.

«Снаряд содержал взрывоопасное вещество, взрыватель, но иглы взрывателя они не нашли. Скорее всего, они сказали, что игла ушла внутрь, но не дошло, собственно, таким образом ее заклинило, поэтому не произошел взрыв», — рассказывает директор Богдан Сюркало.

Площадь поражения такого снаряда 25 метров. Поэтому во время того, как взрывотехники его выносили из музея, школьников эвакуировали. Ну и после такой новости шокированы и дети и родители.

«Это неожиданно и удивительно, что раньше этого было не замечено. Как так? И говорили, что проверяли перед обучением все заведение и ничего не нашли. Ну, респект нашему директору, что он нашел», — говорят родители школьников.

После инцидента взрывотехники проверили другие экспонаты — они безопасны. Между тем областное управление образования подготовило письмо в полицию, чтобы в ближайшее время специалисты проверили все учебные заведения, где есть в том числе тиры, кабинеты защиты Украины, и школьные музеи.

Новости Украины: в сумском школьном музее нашли действующий снаряд времен второй мировой

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