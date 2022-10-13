(Не)скорая помощь Запада: что не так с ответом США и ЕС на ракетный террор Путина

Еще вчера казалось, что чем дольше длится российская полномасштабная война, тем больше отношения Украины и Запада напоминают прагматизм.

Почти четыре дня понадобилось нашим союзникам, чтобы ответить Путину на его массированную ракетную атаку против Украины, когда ракеты ударили по центру Киева, убив мирных жителей, и поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.

Во-первых, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит ПВО так быстро, как это возможно. Речь идет, прежде всего, о NASAMS, которые Украина уже имеет. Также, по словам главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, одна из систем ПВО "земля-воздух", которую просит Украина, — это Hawk или усовершенствованная Hawkey. Она не новая, но достаточно эффективная.

Более того, Милли также намекнул на создание вместе с союзниками интегрированной ракетной системы обороны для закрытия украинского неба, используя различные системы ПВО и ПРО: американские Patriot, израильский "Железный купол" и немецкие IRIS-T.

Во-вторых, по словам Ллойда Остина, Украина также получит дополнительные боеприпасы к системам, которые уже используют ВСУ. Но, о ракетах ATACAMS дальностью 300 км очевидно речь не идет. Администрация Байдена блокирует их предоставление из-за возможности ударов по российской территории и угроз Кремля применить ядерное оружие. Как и не идет речь о предоставлении Украине боевых танков и авиации даже советского образца (прежде всего польских МиГ-29), которые до сих пор блокируются США.

Фото: ТСН.ua

Таковы итоги дипломатии высокого уровня G7 и "Рамштайна".

Но, в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, Запад наконец-то сформировал свой ответ Путину на его ядерные угрозы. Reuters со ссылкой на чиновника НАТО сообщает: на ядерный удар России будет физический ответ (т.е. на поле боя – ред.) многих союзников и потенциально самого Альянса.

Что же происходит в западном мире, появилась ли наконец у США и ЕС стратегия, как остановить Путина, и почему с военной помощью Украине не все так просто, ТСН. ua узнавал.

Один за всех, и все за себя

Происходящее сейчас в рядах западных союзников можно описать как "неконтролируемый шторм". Впрочем, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, открывая встречу послов стран ЕС в Брюсселе, заявил, что мы входим в идеальный шторм.

Эту его речь в Украине уже назвали исторической. Возможно, так оно и есть. Ведь в своем спиче Боррель довольно откровенно говорил о безопасности зависимости Европы от США, энергетической зависимости от России и доступе к крупному китайскому рынку с низкими зарплатами, что и обеспечило процветание ЕС. Но 24 февраля 2022 года начался "неконтролируемый шторм", рискующий увеличиться до цунами.

На прошлой неделе во время неформального саммита в Праге лидеры Италии, Франции, Польши, Финляндии и Эстонии публично критиковали правительство Шольца за создание фонда в размере 200 млрд евро для субсидирования немецких потребителей и предприятий. В условиях заоблачных цен на энергоносители, по мнению многих столиц ЕС, немецкие товары и услуги на европейском рынке будут гораздо конкурентнее. Да и, как пишет Politico, часть вины за сегодняшний энергетический кризис лежит именно в Германии.

По ту сторону Атлантики не на шутку разгневались на Саудовскую Аравию за ее решение поддержать Россию на последнем ОПЕК+ (картель стран-экспортеров нефти – ред.) и сократить добычу нефти. Это ударит не только по Европе, которая в рамках нефтяного эмбарго уже с декабря полностью откажется от российской нефти, но и по самим США. А очередной рост цен на бензин на заправках (а это для американцев настоящий политический и экономический индикатор) в преддверии промежуточных выборов в Конгресс для Администрации Байдена совсем не актуален.

Джо Байден лично пообещал Саудовской Аравии жесткий ответ из-за подогрева России. А некоторые американские эксперты и дипломаты публично призывали прекратить поставки саудитам оружия, а находящиеся на вооружении страны американские Patriot отдать Украине.

Западные союзники понимают, что эта зима будет очень тяжелой. Особенно когда цена газа превышает $2 тыс., а трубы "Северных потоков" взрываются на ровном месте. Хотя ЕС официально и не обвинил в этом Россию, европейская и немецкая пресса пишут, что за этим торчат уши Кремля. Как и по диверсии на немецкой железной дороге Deutsche Bahn, остановившей движение поездов на севере страны на три часа.

От переговоров к оружию

Мир очень циничен. Полномасштабная война России против Украины продолжается почти 8 месяцев. До 10 октября Киев и другие города не бомбили в течение нескольких месяцев. Очень часто на Западе можно было услышать, что в Киеве все спокойно, там можно жить, а война, как и до 24 февраля, локализовалась на фронте.

Все чаще звучали заявления о переговорах. Особенно от президента Турции Эрдогана. Накануне российского массированного ракетного обстрела Анкара и вовсе предложила договориться об Украине без Украины, пригласив в Стамбул представителей США, Великобритании, Франции и России.

Интересно это слышать от страны-члена НАТО, которая, по отчету Еврокомиссии, все больше удаляется от ЕС, а значит и от верховенства права и основных прав и свобод человека. Еще один внутренний отчет Еврокомиссии, о котором написали европейские СМИ, доказывает, что именно Турция (вместе с Китаем) помогает России обходить санкции. А в четверг, 13 октября, Эрдоган лично встречается с Путиным в Астане, где кремлевский "фюрер" будет предлагать из Турции новый газовый хаб, статус которого уже потеряла Германия.

Как видим, дело не столько в политическом нежелании помогать Украине, сколько в хаосе, царящем в рядах западных союзников. Надеждой на мир премьер Венгрии Виктор Орбан называет Дональда Трампа, который, по его мнению, может выиграть президентские выборы в США в 2024 году. А миллиардер, основатель SpaceX и без пяти минут новый владелец Twitter Илон Маск, которого украинцы обожали за предоставление Starlink, предлагает отдать России чуть ли не пол Украины, потому что боится ядерного Армагеддона.

Возможно, этот хаос и продолжался, как и разговоры о переговорах, ведь не зря советник по нацбезопасности Байдена Джейк Салливан (которого считают сторонником умеренного подхода к России) летал в Стамбул одновременно с главой украинского Офиса президента Андреем Ермаком. Если бы не кровавая массированная ракетная атака Путина по мирным украинцам и нашей критической энергетической инфраструктуре, остановившая экспорт электроэнергии в ЕС.

Ответом Запада стала экстренная встреча лидеров G7 вместе с Зеленским и шестой "Рамштайн" в Брюсселе. Шесть стран объявили о предоставлении Украине систем ПВО, РСЗО, гаубиц, беспилотников и ракет в ПВО, которые уже находятся на вооружении Киева. Более того, по словам Марка Милли и Ллойда Остина, США вместе с союзниками будут работать над созданием интегрированной ракетной системы обороны для закрытия украинского неба.

Однако как минимум две проблемы все еще остаются нерешенными.

Первая. Politico пишет, что сами страны-члены НАТО имеют достаточно ограниченное количество систем ПВО. Поэтому вроде бы именно поэтому США до сих пор не предоставили Украине Patriot. Хотя украинские эксперты говорят, что дело здесь в политике, а не в дефиците этих систем.

По информации The New York Times, США приложили немалые усилия, чтобы найти для Украины советское оружие, с которым умеют управляться ВСУ. Администрация Байдена была в тесных переговорах с Кипром, который имеет значительные запасы систем "Тор" и "Бук" (способных сбивать российские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты), танков, вертолетов и бронетехники, отменив эмбарго на покупку Кипром американского оружия. лет.

Однако пойдет ли Кипр на поставку Украине советских образцов вооружений – большой вопрос. Ведь, с одной стороны, там действует мощное российское лобби, с другой – сопротивление Турции, не скрывающей своих территориальных претензий, уже имея под своим контролем непризнанную территорию северного Кипра.

Вторая. Политическое вето США на поставку Украине авиации и ракет ATACAMS дальностью 300 км. Непонятно, почему даже после массированных ракетных ударов по Украине Администрация Байдена не разблокирует поставки этих видов вооружений.

По мнению CNN, этому объяснение, — разница подходов к России. Особенно учитывая промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей в США 8 ноября, по результатам которых демократы могут потерять контроль над Конгрессом в пользу республиканцев, некоторые представители которых критикуют многомиллиардную помощь Украине, требуя ее остановить.

В недавнем интервью CNN Джо Байден заявил, что считает Путина одновременно рациональным и иррациональным. С этим категорически не согласились в Офисе президента Украины, ответив, что Путин абсолютно иррационален и действует на эмоциях.

Ллойд Остин говорит, что зимой наступление ВСУ будет продолжаться, и Украина будет отвоевывать все больше своих территорий. Британская разведка добавляет: российские оккупанты уже готовятся к боям за Херсон. Вместе с этим США готовят полный запрет на экспорт российского алюминия, что еще больше ударит по путинским олигархам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Россия проиграет на поле боя. Западные СМИ пишут, что Путин теряет власть. Однако, похоже, что ни у США, ни у ЕС нет общего понимания, как остановить Путина. Более того, есть страх, что после Путина к власти в Кремле придет еще более взбалмошная кучка людей, которая таки применит ядерное оружие. С другой стороны, это ли не план Кремля, чтобы запугать таким образом Запад, заставив его согласиться: пусть уже будет Путин, чем гораздо хуже его и ядерной войны?