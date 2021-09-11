Не собирался убивать: суд назначил "условное" наказание мужчине, стрелявшему в полицейских

Судьи не разглядели в действиях обвиняемого покушение на убийство стражей порядка и назначили ему наказание, не связанное с лишением свободы.

На Львовщине суд решил, что человек, который стрелял из охотничьего ружья в полицейских, не собирался их убивать. В пользу этого, якобы, свидетельствует то, что он выпустил в их сторону две пули, а копов было трое. На основании этого обвинение в покушении на убийство переквалифицировали в угрозы. Вместо 15 лет лишения свободы или даже пожизненного заключение подсудимому назначили минимальное наказание.

О неожиданном судебном вердикте и реакции на него говорится 11 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Нагрудные камеры полицейских, которые втроем задерживали злоумышленника, зафиксировили, что он стоит напротив с ружьем в одной руке и бутылкой алкоголя в другой. Через мгновение раздались выстрелы. По словам патрульных, мужчина выстрелил трижды — один раз вверх и дважды в их сторону. Они тоже вынуждены были осуществить предупредительный выстрел в воздух.

"Патроны у него не были холостые. Расстояние между нами было 15-20 метров, он стрелял между нами с напарником. Мы слышали, как пролетела пуля", — рассказывал инспектор патрульной полиции Ростислав Зворский.

Задержание происходило после того, как человек на легковом автомобиле проехал железнодорожный переезд на красный свет. Копы пытались остановить его, включив сирену, но водитель убегал. Во время погони беглец снес ограждение остановки общественного транспорта и выехал в поле, где автомобиль застрял в болоте. С авто он вышел с охотничьим ружьем и бутылкой спиртного. Копам приказал не приближаться, угрожая убийством.

Полгода длилось судебное разбирательство этого дела в Каменка-Бугском районном суде. Его приговор был неожиданно мягким. Обвинение в покушении на убийство полицейских судьи переквалифицировали на угрозы правоохранителям, считая, что стрелок не собирался причинить смерть правоохранителям. "Совершая покушение на трех человек, осуществления двух выстрелов недостаточно", — говорится в приговоре суда.

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Тридцатилетний подсудимый отказался общаться с ТСН по поводу инцидента. На суде же он объяснил, что бежал и отстреливался, потому перепутал копов с грабителями, когда перевозил в машине янтарь. Выпить спиртного во время погони его якобы заставил пережитый стресс.

Патрульные считают, что стрелок обманывает суд, ведь они были на служебном автомобиле, в форме, есть записи с камер, на которых они представляются.

По приговору суда обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, незаконному хранении янтаря и стрельбе в сторону правоохранителей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы "условно" — с испытательным сроком два года, в течение которых он будет под присмотром и обязуется не совершать других преступлений .

Полицейские будут подавать апелляцию на решение суда первой инстанции. Они обеспокоены тем, что безнаказанность для преступника может привести к новым жертвам в будущем.

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