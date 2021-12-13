"Не совсем детская игрушка": как подросток в Луцке убегал от копов и сбил людей на "зебре"

"Не совсем детская игрушка": как подросток в Луцке убегал от копов и сбил людей на "зебре"

Водитель взял авто у отчима.

Несовершеннолетний управлял машиной, которая накануне в Луцке сбила пять человек на пешеходном переходе. Перед столкновением машину преследовали патрульные, а находившиеся в авто подростки снимали видео под музыку и даже успевали его выкладывать в соцсети.

Что известно об аварии – в сюжете ТСН. Ранок 13 декабря.

Спальный район Луцка. Пешеходный переход рядом с крупнейшим в городе супермаркетом. Событие фиксируют камеры наблюдения: автомобиль влетает в людей. Женщину с ребенком, говорят очевидцы, легковушка проносит еще несколько метров, после чего крушит дорожный знак.

Пострадавших пятеро: среди них 5-летний ребенок. У всех многочисленные ушибы и травмы. Тяжелее травмы имеет 39-летняя женщина. Она находится в коме с черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

Дорога здесь резвая: четыре полосы движения. Всегда много людей. Когда налетел автомобиль, дорогу на "зеленый" свет переходили несколько десятков пешеходов. Водитель и его друзья пытались скрыться, но их забрали в отделение полиции.

Несовершеннолетний управлял машиной, которая накануне в Луцке сбила пять человек | Новости Украины

В полиции подтверждают водителя 16 лет. Машину взял без разрешения у отчима. Патрульные же начали преследование, когда автомобиль пересек двойную сплошную и отказался останавливаться по требованию, сообщил на Facebook-странице первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. "Кормчий не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности других участников дорожного движения. Такая себе не совсем детская игрушка", — говорится в его сообщении.

Белошицкий делится видео: утверждает, что это снимали подростки, когда убегали от патрульных. Во время погони даже успевали публиковать ролики в соцсети. С полицейского вилка всех троих отпустили после проверки на алкоголь. Предварительно, ребята были трезвые. Пока решают вопрос о задержании водителя.