Не создавал семьи, чтобы не сдерживала от фронта: в Запорожье попрощались с убитым бойцом Денисом Германом

Не создавал семьи, чтобы не сдерживала от фронта: в Запорожье попрощались с убитым бойцом Денисом Германом

Мужчина погиб от осколков в эти выходные.

В Запорожье прощаются с бойцом Денисом Германом, который погиб в Донбассе во время массированного обстрела наших позиций на этих выходных.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Также читайте От пулевого ранения на Донбассе погиб 24-летний солдат из Львовской области

Он служил в составе разведывательного батальона. Собратья говорят: вражеская артиллерия начала работать около трех часов ночи, во время обстрела ранения получили сразу несколько украинских военных. Денис погиб от осколка.

В последний путь бойца провожали на Аллее героев. Память военнослужащего почтили минутой молчания. Проститься с парнем пришли родные, волонтеры и боевые побратимы.

За две недели Денису Герману должно было исполниться 32 года. У него остались родители и сестра.

«Как сказала его мама, он боялся жениться. Говорил, что в такое тяжелое время должен быть на фронте, а семья может его сдерживать, и так далее. То есть он осознанно сделал свой выбор», — уверяет заместитель командира в/ч. А 1035 Эдуард Копытень.

Новости Украины: в Запорожье прощаются с бойцом Денисом Германом, который погиб на Донбассе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку