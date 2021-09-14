Не создавал семьи, чтобы не сдерживала от фронта: в Запорожье попрощались с убитым бойцом Денисом Германом

Мужчина погиб от осколков в эти выходные.
В Запорожье прощаются с бойцом Денисом Германом, который погиб в Донбассе во время массированного обстрела наших позиций на этих выходных.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Он служил в составе разведывательного батальона. Собратья говорят: вражеская артиллерия начала работать около трех часов ночи, во время обстрела ранения получили сразу несколько украинских военных. Денис погиб от осколка.
В последний путь бойца провожали на Аллее героев. Память военнослужащего почтили минутой молчания. Проститься с парнем пришли родные, волонтеры и боевые побратимы.
За две недели Денису Герману должно было исполниться 32 года. У него остались родители и сестра.
«Как сказала его мама, он боялся жениться. Говорил, что в такое тяжелое время должен быть на фронте, а семья может его сдерживать, и так далее. То есть он осознанно сделал свой выбор», — уверяет заместитель командира в/ч. А 1035 Эдуард Копытень.