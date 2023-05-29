Не спасет от ракет: полиция проверила паркинг в Киеве, куда охранник не пускал людей

Киевляне обсуждают в социальных сетях случай, когда людей не пустили в паркинг во время воздушной тревоги. Охранник на входе отказал людям в укрытии, когда на улице было действительно опасно. Событие произошло в Шевченковском районе столицы на улице Вячеслава Липинского. Охранник заявил, что "это — не бомбоубежище", но на уговоры людей добавил, что "ему плевать".

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА отмечают, что будут выяснять причины, по которым охранник не пустил людей в подземное укрытие.

"Мы, конечно, отреагируем на этот случай, будем выяснять это через местную райгосадминистрацию. Мы должны проверить, входит ли этот объект в перечень укрытий, которых в городе более четырех тысяч. Людей должны были пустить в укрытие во время воздушной тревоги", — отметили сайту ТСН.ua в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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В КМВА добавляют, что нужно сначала выяснить наличие правонарушения. И внесен ли этот подземный паркинг в список укрытий гражданской защиты. Там информируют, что не все подвалы и паркинги в городе являются официальными объектами гражданской защиты. С начала месяца зафиксировано 10 случаев неправомерных жалоб киевлян, когда объекты не укрытия, но люди на них жаловались.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что этот паркинг не предназначен для укрытия.

"На место выезжали полицейские для проверки. Паркинг действительно не предназначен для укрытия во время воздушной тревоги. Это обычная парковка и от ракет или других подобных опасностей не спасет людей. У входа на паркинг размещена распечатка, на которой указано, где находится ближайшее надежное укрытие", – сообщили нам в полиции Киева.

Там добавляют, что девушки, записавшие видео, подходили к охраннику паркинга, уже после окончания воздушной тревоги, что зафиксированно на камерах видеонаблюдения.

Ранее Сеть возмутила история, когда охранник одного из паркингов в центре Киева выгонял людей из помещения во время массированной российской атаки.