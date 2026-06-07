Не спешите покупать: когда на прилавках появятся сладкие и дешевые ягоды

Украинские рынки уже завалены первой клубникой и черешней, однако покупатели жалуются, что цены «кусаются» / © ТСН

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Как природа и погода сказалась на урожае клубники и других вкусностей — черешни, абрикосов, персиков. Обучили ли наших аграриев несколькоэтапные майские заморозки, которые были в прошлом году и нанесли значительный ущерб. Кроме погоды, на работы фермеров существенно повлиял конфликт в Ормузском проливе, ведь цена топлива и удобрений безумно подскочила.

То, что имеем в результате — сладкие клубники, по какой цене черешни и увидим ли мы вообще украинские абрикосы, об этом говорится в сюжете ТСН. Недели.

Черешни, клубники, абрикосы — на прилавках полно фруктов, но покупатели жалуются, что цены «кусаются».

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Потребители жалуются, но и фермерам не легко.

В этом году покупая черешню, вы еще платите за войну в Иране. Однако мы подскажем, когда будет фруктовый ценопад.

«Самые низкие цены будут с 5 по 15 июля», — отмечают эксперты.

Одесщина

Сезон даже для тепличников начался позже.

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Агроном Екатерина говорит, что даже в более контролируемом выращивании в теплице в этом году были свои погодные нюансы. Здесь выращивают клубнику.

«У нас была гололедица у многих тепличников. Это изрезало пленку, тоже внесло свои корректировки», — отмечает она.

Такие факторы закономерно влияют на то, сколько ягод собрали и на его цену. Лишь 10 дней назад начали собирать ягоду с почвы. Клубнику сбывают только в местные супермаркеты. Везти куда-то, например, в Киев — не выгодно.

«Транспортные расходы пока велики. Фуру ты не повезешь, ее очень трудно сбыть одним махом. Бусики — это заправка, бусики — водитель, который может туда это доказать», — говорит агроном Екатерина Билан.

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А еще один фактор — нехватка мужской рабочей силы.

«Уже столько женщин за рулем, но мы понимаем, что на женские плечи сейчас упало очень много. Привезти. Она сама, скорее всего, это скачала. Она или сдала там на приемке, стоит торгующей на рынке. Потом ей нужно доехать, накормить детей, снова грузиться», — рассказывает агрономка.

Раньше здесь выращивали и черешни. Но отказались и выкорчевали сад.

«У нас апрель был интересен, поэтому закладывать какие-то надежды или финансовый план по ягодам, черешне — это очень трудно», — объясняет она.

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Прикарпатье

Фермер Анатолий показывает, как в его вишневом саду сказались апрельские заморозки. Были не большие по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было -6 в мае. В апреле этого года — только минус один.

«В зависимости от сорта. Более ранние сорта больше посыпались, средние меньшие, а поздние тоже сильнее посыпались», — говорит фермер Анатолий Далибожик.

Хотя эта весна была более благоприятна, без потерь урожая все равно не обошлось.

«Надо понять, что погода была, 7 дней была очень холодная неделя. И мы научились хранить, мы фактически сохранили цвет, сохранили еще фактически чуть-чуть маленькую вишенку, но потом она начала очистку и фактически, я думаю, на каких сортах 50% осыпалось, на каких 30%, на которых 20%», — объясняет фермер.

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Однако урожай среднего сорта созревания хорош. Так что цены на него для потребителей будут приятными.

«Я думаю, что самые низкие цены будут с 5 по 15 июля. До этого будет большая цена, и после этого будет большая цена», — предполагает Анатолий.

Какие цены в регионах

Давайте поближе к ценам. Начнём с юга. В Одессе сплошные клубничные горы.

«Юг везет, Бессарабия, Измаил, Килия. Цена чуть подешевела, была дороже, в районе 200. Сейчас 180, 160. Но погода, дожди, клубника мокрая, гниющая. И не сладкая, средняя. Ждем погоды», — говорит продавец из Одессы.

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Впрочем, покупателям такие цены не по вкусу. Черешни немало. Домашняя — 150 гривен.

«Есть (черешня — Ред.). Только она чуть-чуть не такая сладкая, как хотелось бы, потому что были дожди. Черешня только начинается. Такая мелкая, тоже наша, Одесская область. И есть немного Греции. Греция — 600, а наша — 350. Такой цены 50, 70, как было, таких цен не будет», — отмечает продавец.

В столице цены соответствующие. Здесь на ярмарке их рисуют так, чтобы не испугать покупателей. 35 гривен за 100 граммов черешни.

Впрочем, есть и дешевле — 200, 250 гривен за кило.

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«Конечно будет дешеветь. Это только первая Закарпатская черешня. Испанию, Грецию мы уже наелись», — успокаивает продавщица из Киева.

Черешенька — 400-350 гривен. Ценники есть и повыше. Но и ягода — чернущая — продавщица говорит — Закарпатская. Везут черешню уже из Черкасщины и Николаевщины. Впрочем, покупателей цены не слишком останавливают.

«Нормально, еще рано для нее. Раньше была ситуация, помню, по 800 гривен я там находила», — делятся покупатели.

А вот украинских абрикосов еще нет. Слишком рано. На прилавках только импорт — Испания, Азербайджан — от 180 гривен за кило. Нектарин и персик — по 150 гривен.

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«Если мы посмотрим на ценники, то увидим, что в прошлом году, в этот период времени, не говорим за оптовую, а разрезная реализация производилась в пределах 150-180 гривен, то сегодня цена в реализации осуществляется порядка 250 гривен за килограмм. То есть, у нас существенно выросла цена почти на 50%», — говорит заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Деним Марчук.

Здесь и цены на горючее и удобрения, а еще заложенные на хранение — то есть электроэнергию. Которая для товаропроизводителей значительно выше.

«Дефицита не будет, потому что, на самом деле, у нас достаточно такой расширенный импорт, который присутствует всегда на территории Украины», — объясняет Марчук.

Через погоду сезон начался позже. Так что и цены на ранние фрукты еще высоки. Следовательно, сладкоежкам ягод и фруктов советуют дождаться хотя бы второй половины июня, а лучше июля — тогда и витаминов на прилавках будет гораздо больше и цены приятнее.

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Дата публикации 22:30, 07.06.26 Количество просмотров 8 Цены — шок! Когда подешевеет черешня и где исчезли украинские абрикосы?

Ранее экономисты рассказали, какие товары подешевеют в июне перед осенним скачком цен.

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