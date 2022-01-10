Не стесняется быть эмоциональным и не терпит сидеть без дела: первый президент Украины Леонид Кравчук отмечает 88-летие

Не стесняется быть эмоциональным и не терпит сидеть без дела: первый президент Украины Леонид Кравчук отмечает 88-летие

Спокойная пенсия – это не для него.

Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет. Первый Президент Украины встречает этот день рождения в Германии – там он с лета находится на реабилитации после операции на сердце. Сейчас, по словам близких, имениннику уже лучше. Однако интервью пока не дает, и когда Кравчук может вернуться в Украину, прогнозировать не берутся.

О тернистом пути политика уже после его президентства – 10 января речь идет в сюжете ТСН.19:30.

"Бежать между капельками дождя" — шутка, которую придумали украинцы о пути Кравчука в политике. Этот метод помог ему, советскому функционеру, провести Украину между капельками, а затем оставить президентское кресло преемнику, несмотря на напряженные отношения с ним и болезненный проигрыш ему на выборах.

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Он сам настоял, чтобы устроить церемонию передачи власти, пусть каким бы болезненным ни было поражение. Кравчук, в сопровождении почетного караула и многочисленных журналистов, провел Кучму в президентскую резиденцию и уже в бывший свой кабинет.

"Хочу основать такую традицию, когда президенты будут меняться, то каждый последующий чтобы отдавал уважение и должное предыдущему, а не бегал за ним с палкой", — сказал он тогда.

Традиция не прижилась. Никто из следующих президентов больше не проявлял такого уважения к новоизбранному главе государства, а у Кравчука начались сложные времена. Он должен был выбирать: навсегда остаться полузабытой символической фигурой – первым президентом или попытаться вернуться в активную политику. Он выбрал политику и пошел в депутаты во главе партии СДПУ(о), которая быстро снискала дурную славу, в частности, и из-за роли одного из ее лидеров — Виктора Медведчука. В середине 2000-х Кравчук возглавил оппозиционный блок "Не Так"!, созданный в противоположность президенту Виктору Ющенко, победившему благодаря Оранжевой Революции, где родился лозунг "Ющенко, Так"!

Блок "Не Так!" запомнился примитивно манипулятивными рекламными роликами и с треском проиграл выборы. А Кравчук наконец-то разошелся с политсилой Медведчука, который тогда уже активно дрейфовал в сторону России. А в 2010-м, когда за президентскую булаву боролись Янукович и Тимошенко, Кравчук открыто поддержал именно премьера. За эти политические кульбиты его не раз упрекали, мол, даже для политика слишком гибкий.

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"Конформизм – это одна из характеристик украинской национальной психологии... И Леонид Макарович тоже это олицетворяет. И это сформировано его жизнью. Он вынужден был, как украинец, украинец органический, с западной Украины, он вынужден был приспосабливаться к советскому режиму, к различным изменениям политической конъюнктуры", — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Во время Революции Достоинства – в декабре 2013-го, когда участников Майдана еще не убивали, но уже избивали и пытали – Кравчук советует Януковичу уволить всех силовых руководителей и правительство, чтобы снять напряжение. И еще – соглашается модерировать так называемые круглые столы, при участии всех президентов. Политтехнологи Януковича таким образом пытались создать иллюзию: якобы власть стремится к диалогу с митингующими.

Спокойная пенсия – это не для него. Когда Леонид Кучма уходит из Трехсторонней контактной группы, 86-летний Кравчук соглашается возглавить украинскую делегацию в Минске.

"Время для отдыха не наступило. Я принял решение, если я смогу – а я хочу этого, чтобы ускорить мир на Донбассе, – я это буду делать до последнего", — отмечал он.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук отмечает 88-летие

Первый президент болезненно переживает войну на Донбассе. И иногда забывает о дипломатии.

"Я буду стрелять до последнего, пока у меня руки будут держать оружие, пока буду видеть врага. Я его, сук***го сына, к себе на порог не приглашал, он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше, меня уже не интересует", – говорил он тогда.



Он делает то, что умеет: пытается убедить, достучаться до россиян. Поэтому нередко появляется в эфирах российских каналов, хотя и не знает: его по-шулерски используют в этой пропаганде.

Он до сих пор не стесняется быть эмоциональным, а еще – не терпит сидеть без дела и соглашается делать что угодно, где может быть полезным – даже в свои теперь уже 88.

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