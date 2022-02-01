"Не страшно, хоть и немного противно": бывший глава "Нафтогаза" прокомментировал обыски в своем доме

"Не страшно, хоть и немного противно": бывший глава "Нафтогаза" прокомментировал обыски в своем доме

Андрея Коболева считают причастным к выводу из собственности государства более 300 миллионов кубометров газа.

Следователи Государственного бюро расследований посетили частный дом бывшего руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Видео из камер наблюдения, на которых видно, как силовики перелезали через забор, Коболев обнародовал в соцсети. По его словам, в то время он гостил у друзей в Черниговской области, но прилетел, как только получил сообщение от охранников дома.

Об этом говорится во вторник, 1 февраля, в сюжете ТСН.19:30.

Следователи ГБР подозревают Андрея Коболева в том, что два года назад, будучи в должности главы "Нафтогаза Украины", он противоправно подписал документы, которые позволили вывести из собственности государства более 300 миллионов кубов газа. Они пошли на уплату долгов частным компаниям – государство должно им еще с начала 2000-х.

Ущерб следователи оценивают более чем в два миллиарда гривен.

Сам Коболев называет обыски попыткой его дискредитировать или запугать.

“Мне не стыдно и не страшно объяснять любые свои решения в должности главы компании и лидера команды. Поэтому устрашить меня или передавать приветы нет никакого смысла. Не страшно, хоть и немного противно”, — заявил он.

Между тем, следствие продолжает проверять информацию о правомерности возврата коммерческим структурам долга, возникшего более двадцати лет назад. Досудебное расследование продолжается.

Следователи ДБР провели обыск в здании главы "Нафтогаза" Андрея Коболева | Новости Украины

Напомним, в Государственном бюро расследований подтвердили, что проводили обыск у бывшего руководства НАК "Нефтегаз Украины".

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