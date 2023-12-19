"Не теряйте времени": Герой Украины "Димон" обратился к украинцам и рассказал, что быстрой победы не будет

Военный с 18-летним стажем на псевдо "Димон" защищает Родину от первых дней полномасштабного вторжения. Весной этого года за боевые подвиги он получил высшее отличие от государства — Герой Украины. На днях еще и сертификат на жилье.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Майор Службы безопасности Украины, военнослужащий с позывным "Димон" мобилизовался в армию на второй день полномасштабной войны и одним из первых стал в бой с противником. Его подразделение воевало на Киевщине в первые дни полномасштабной войны. Тогда 40-тысячное вражеское войско форсировало реку Ирпень.

Война в Украине

"Я лично имел огневой контакт с врагом на расстоянии до трех метров", - говорит "Димон".

Два десятка украинских бойцов сдерживали роту российских десантников. Вражескую пехоту расстреливали, а технику - жгли. Немало операций провели в тылу захватчика. "Димон" всегда шел первым.

На Луганщине группа "Димона" делала зачистку завода. Сначала здание, где сидели захватчики, заминировали. А потом - взорвали. Тогда семерых оккупантов тогда взяли в плен, более двух десятков - удалось ликвидировать.

"Димон"

"Димон" говорит - картину современной войны пишут дроны. Мотивацию называет ключом к успеху. Сейчас у него единственная мечта - победа. В марте этого года спецназовец СБУ "Димон" получил звание Героя Украины.

Он неохотно рассказывает о боевых подвигах, вспоминая лишь отдельные эпизоды - в Донецкой области во время боя он вынес раненого из-под перекрестного огня.

"Трудно мне об этом говорить. Мой побратим, он действительно героический поступок там совершил - уничтожил две БМП с живой силой. Но, к сожалению, погиб", - говорит "Димон".

"Димон"

С начала полномасштабного вторжения высшую государственную награду - звание Героя Украины получили 360 военнослужащих. 210 из них - награждены посмертно. По инициативе главы государства: всем отмеченным этим званием и родственникам погибших Героев - государство предоставит жилье. Первые сертификаты на квартиру президент вручил накануне Дня Вооруженных Сил Украины. "Димон" - среди тех, кто уже получил ордер на жилье.



Сейчас центр спецопераций "А" СБУ, где "Димон" проходит службу - одно из самых эффективных специальных подразделений Украины. Работают малыми группами в самых горячих точках.



"Всем нам хочется легкой, быстрой победы. Она тяжелая. Если человек будет обучен, он будет уверен в себе. А уверенность позволит на поле боя побеждать. Не теряйте времени", - говорит "Димон".

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Напомним, история погибшего на фронте 31-летнего Героя Украины.