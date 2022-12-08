Не то, что нужно, но достаточно много: стало известно, сколько ракет в месяц производит Россия

По оценкам эксперта, у страны-агрессора пока еще есть серьезный ракетный потенциал.

Военный эксперт Петр Черник объяснил, как быстро сегодня производятся ракеты в РФ.

Об этом он рассказал в эфире YouTub-канала ТСН.ua.

Так, по его словам, ракетный потенциал у России пока есть, однако он уже не такой, как в начале полномасштабной войны.

"Месячное производство где-то в пределах от 25 до 50 ракет. Но опять же – это очень тонкая математика, потому что каждый случай, каждый момент закупки отдельной платы – это большая спецоперация. На это влияет огромное количество факторов, даже погода может влиять. Однако РФ находится в промежутке 25-50, а может и 60 ракет. Речь идет о ракетах класса Х-101 и "Калибр". У них пока такой потенциал есть", — подчеркнул эксперт.

Черник добавил, что производство 25 или 50 ракет в месяц – это достаточно много. "Это достаточно серьезный потенциал. Не тот, что им нужно, но, тем не менее, 25 или 50 ракет — это достаточно много, и оно точно полетит в нашу сторону", — отметил он.

Сколько у РФ осталось ракет

Напомним, ранее другой военный эксперт Юрий Федоров заявил, что России хватит ракет еще на пять-шесть больших массированных ударов, а дальше Путину предстоит менять подход к ведению войны.

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов также считает, что у РФ остались ракеты лишь для нескольких масштабных атак, после чего "они выйдут в полный ноль".

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у Российской Федерации большой запас ракет С-300, которыми она может обстреливать приграничные регионы Украины или те, которые граничат с оккупированными регионами. Это – Харьковская, Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области. Однако, по данным министра, ракет "Искандер" осталось менее 13%. Для обороны нужно иметь хотя бы 25%. "Калибров" 37%, однако после атаки 5 декабря осталось около 30%.

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