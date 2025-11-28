Не только 1000 грн от государства: какие еще виды помощи могут получить украинцы

Украинцы могут получить различные виды пособий

Украинцы активно пользуются нынешней правительственной программой «Зимняя поддержка»: зафиксировано 12,5 миллионов заявок в «Дії» и более 700 тысяч заявок в «Укрпочте». Первые средства уже начали поступать на карточки граждан, и их тратят в основном на ВСУ или на коммунальные услуги.

Сейчас правительство рассматривает вопрос о добавлении в перечень товаров и услуг, которые можно приобрести за эти средства, продуктов питания отечественного производства. Нынешняя тысяча — не единственная программа поддержки этой зимой.

Корреспондент ТСН Иван Воробьев исследовал, какими еще видами помощи воспользовались украинцы и какие из них пользуются наибольшим спросом.

Помощь с отоплением в прифронтовых регионах

Жительница Дергачей Харьковской области Нина показывает твердое топливо, которое она с мужем получила по правительственной программе.

Семья Нины, жилье которой оккупанты уничтожили в начале полномасштабного вторжения, была вынуждена перебраться ближе к Харькову. Пенсии не хватает на отопление дома дровами.

Эта программа рассчитана на людей, которые не могут:

Находятся в 10-километровой зоне от линии соприкосновения. Были вынуждены покинуть жилье из-за боевых действий, но продолжают жить на прифронтовых территориях.

«Мы компенсируем расходы на твердое топливо. Первый пакет — это помощь за счет международных партнеров. Выплатная сумма 19 400 гривен. Мы понимаем, что не все попали под помощь международных партнеров, поэтому мы ввели с ноября месяца именно компенсацию в размере 8 тысяч гривен также на твердое топливо людям, которые являются внутренне перемещенными лицами, но проживающих на всей территории Украины», — говорит Татьяна Кириенко, заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины.

Например, Галина из Запорожья получила средства и уже заказала дрова.

«Жить как-то надо, потому что маленькая зарплата, дрова очень дорого стоят», — говорит Галина Люторевич, жительница Запорожья.

Самые популярные виды «Зимней поддержки»

Правительственная программа «Зимняя поддержка» объединяет 8 различных видов помощи для разных категорий населения. Ознакомиться с ними можно на сайте «zyma.gov.ua».

Среди самых популярных видов помощи:

1000 гривен для всех граждан (заявки в «Дії»).

6500 гривен для уязвимых слоев населения.

Денежная компенсация за дрова .

Компенсация расходов на электроэнергию для жителей прифронтовых регионов.

«Поддержка 6500, это почти уже 200 тысяч заявлений мы получили, и что касается электроэнергии, компенсация электроэнергии, это также 200, если не ошибаюсь, около 268 тысяч заявлений, это 185 миллионов, потому что достаточная сумма компенсации, то есть это 100 кВт на одного человека или 300 кВт на одно домохозяйство, ну, то есть на семью», — говорит министр социальной политики семьи и единства Украины Денис Улютин.

Полученные средства на компенсацию электроэнергии можно потратить гибко:

«Мы перечисляем им средства в сумме, которой стоит этот объем электроэнергии, они могут воспользоваться этими средствами для топлива для генератора или на покупку павербанков, или когда идет потребление света больше, заплатить эти средства за электроэнергию».

Программа энергоэффективности

Еще одна правительственная программа, направленная на обеспечение энергоустойчивости населения и уменьшение нагрузки на энергосистему, — программа энергоэффективности.

«По этой программе на сегодня граждане могут получить беспроцентный кредит сроком, в зависимости от политики банка, до 10 лет. Предусматривается закупка оборудования стоимостью установки до 480 тысяч гривен», — говорит Роман Андарак, заместитель министра энергетики Украины.

На эти деньги можно приобрести солнечные панели или ветряки, обязательно с гибридными инверторами и батареями. Это позволит потреблять энергию не только днем, но и ночью.

Условия программы:

Не более 10 кВт на установку.

Ограничения по площади помещений: дом должен быть не более 300 квадратных метров .

Условием программы является то, что эта электроэнергия не может продаваться по зеленому тарифу.

Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в один из государственных банков, подать заявку, получить кредит, купить и установить оборудование. После проверки государство компенсирует проценты по кредиту, таким образом он становится беспроцентным.

«На сегодня заключено договоров на 1 миллиард гривен. 26 МВт такой распределенной генерации, что является значительным вкладом в нашу энергетическую устойчивость. Это средства государственного бюджета», — говорит Роман Андарак, заместитель министра энергетики Украины.

Чиновники уверяют, что средства на уже действующие программы поддержки обеспечены государственными средствами, ведь их закладывали еще в прошлом году. В планах правительства — продолжить внедрение новых программ поддержки населения в будущем.

