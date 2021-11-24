Не только "н**ер": каких еще "ляпов" допускали украинские судьи и в каких пикантных ситуациях оказывались

Не только "н**ер": каких еще "ляпов" допускали украинские судьи и в каких пикантных ситуациях оказывались

Отличаются судьи не только в столице.

Судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец попал в скандал. Вместо того чтобы оштрафовать нарушителя карантина, отправил его на три буквы. Официально и даже с возможностью оспорить это решение в течение десяти дней. Документ появился в реестре судебных решений. Правда, когда скандал получил огласку, приговор исчез.

О том, какие еще гротескные судебные решения содержат реестры – 24 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Следует отметить, что судьи часто попадают в скандалы. Печерский суд столицы, пожалуй, чаще всего. Его судьи оказываются и в пикантных ситуациях. Например, одиозная судья Оксана Царевич, которая судила майдановцев, чтобы не отвечать на вопросы о своих действиях, заигрывала с журналистом ТСН Дмитрием Фурдаком.

Новости Украины: судья столичного Печерского суда отправил нарушителя карантина "на**р"

Но отличаются судьи не только в столице. Несколько лет назад винницкий судья Юрий Ковбаса оправдал мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Решение мотивировал тем, что накануне тот съел пирожок с маком.

Также в свое время стараниями донецкого судьи Владислав Цукурова семилетняя девочка получила двух законных отцов.

А вот одесский судья Александр Гарский, судивший двух молодых людей за мелкие преступления, кроме собственно условного приговора, обязал их прочесть книги Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.

В карьере адвоката Богдана Кушнира был случай, когда судья в своем решении назвал стороны дела нецензурными словами. И участники процесса получили этот документ на руки. Судья оказался человеком сообразительным и во всем обвинил технику.

Между тем помощница судьи Белоцерковца Ангелина Ахромаева уже заявила о вмешательстве в работу автоматизированных систем суда. И сообщила, что необходимое заявление уже подали в правоохранительные органы.

Бывший же судья, а теперь эксперт по реформе судов и юридического образования Михаил Жернаков считает, что в любом случае судью должны наказать, так как это его решение и он должен проверять каждую букву и каждый знак препинания.

Напомним:

Ранее точку по необычному делу поставил суд Львова. Там рассматривали иск главы ОССБ, которому чуть не откусил нос житель дома. Якобы голова не реагировала на обращение.

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