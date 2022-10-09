Не только освободили, но и отстраивают: военные на Киевщине собственноручно восстановили разрушенную крышу лицея

Военные в селе Сукачи в Киевской области собственноручно восстановили разрушенную крышу лицея, говорится в ТСН.

Во дворе лицея в селе Сукачи на Киевщине, пережившем оккупацию россиян, устроили праздник, чтобы поблагодарить военных за восстановленное здание учебного заведения. "Нам поступило задание перекрыть крышу. Мы справились. Нам поблагодарили", — рассказывают военные.

Село Иванковской общины с начала полномасштабного вторжения россиян было в оккупации. Жители боялись выходить из домов, вспоминает работница лицея Валентина. "Стекло было избито. Шифер был избит как мы пришли… Мы очень поздно пришли в эту школу, потому что мы сидели, даже боялись со двора выйти. Мы в погребах сидели и не выходя. Оно же бомбило на улице. Слава Богу, они ничего не украли у нас такого", — говорит она.

В селе ждали возобновления обучения, потому что до этого дети занимались онлайн. О своей работе, которую выполняли около месяца, военные говорить стесняются.

"Было задействовано более 30 военнослужащих. Немного мешала нам погода, дожди были. Но вместе, как говорится, и отца хорошо бить. Местное общество помогло с материалами, мы помогли рабочими руками", — рассказывают военные.

Напомним, что на Харьковщине спасателям, которым и самим пришлось пройти застенчивые россиян, сейчас представился случай сделать город безопасным для жителей. Балаклейские спасатели не прекращали работу во время оккупации ни на день, но вспоминают то время с ужасом.

Военные собственноручно восстановили лицей в Киевской области

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