Не только "Патриот": какие современные системы ПВО может получить Украина – предположение полковника Черника

По его словам, самое мощное средство ПВО, существующее в мире, — это американские системы THAAD.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мощные системы ПВО и другое оружие для защиты неба у Украины уже есть, но ожидаются еще более мощные средства.

О каких средствах идет речь, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник.

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По его словам, самое мощное средство ПВО, существующее в мире, — это американские системы THAAD с дальностью закрывания пространства до 200 км.

"У меня есть оптимизм, что нам удастся их когда-то получить, потому что одна машина стоит 2,5 млрд долларов. Patriot вместо этого стартует от 200 млн долларов. Машина вычисления движения цели стоит более 600 млн долларов. Единственная страна, которая позволила себе закупить их — это Саудовская Аравия, они поработали достаточно успешно и имеют боевой опыт. Возможно ли? Скорее нет, чем да", — говорит эксперт.

Американский противоракетный комплекс THAAD / Фото: nationalinterest.org

По мнению Черника, скорее всего, речь идет о системах SAMP/T французско-итальянской разработки.

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T французско-итальянского производства / Фото: Украинский милитарный портал

"Они еще лучше, чем Patriot. В комплектации ракет Aster-15, Aster-30 это очень серьезное оружие, уже имеющее элементы противоракетной обороны. Противовоздушная оборона — это когда уже объект зашел в нашу зону ответственности, то есть в наше воздушное пространство. А противоракетная — это когда специальная ракета перехватывает ракету еще на старте. SAMP/T имеет модификации ракеты, которые могут наносить удар до 140 км. Возможно, подразумевается это", — подытожил полковник.

Напомним, что Украина получила ПВО Patriot из трех стран: Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов.

По информации издания Financial Times, у Украины заканчиваются ракеты для ПВО, поэтому на Западе опасаются срыва контрнаступления.

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