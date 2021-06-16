Не только ПЦР-тест: Украина облегчила пересечение границы для своих граждан и иностранцев

Предъявить можно также справку об экспресс-тестировании или полной вакцинации.

Украинские и иностранцам, которые заезжают на территорию Украины, могут предъявить не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 июня.

"Сейчас граждане Украины, которые возвращаются должны иметь с собой или отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тестирование на антиген. Кроме того, достаточно будет справки о вакцинации", — говорит первый заместитель начальника КПП "Киев" Павел Матвийчук.

В погранслужбе разъясняют, что надо иметь только один из трех необходимых документов, подтверждающий отсутствие заболевания COVId-19. Если таких справок нет, украинцам придется пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать тест. Зато иностранцев в Украину без медицинских документов вообще не пускают.

Новости Украины: пересечь границу страны отныне можно не только с отрицательным ПЦР-тестом

Следует заметить, что вакцинированными считать людей, которые получили две дозы препарата, которые официально утверждены Всемирной организацией здравоохранения. Российский SputnikV к таким вакцин не принадлежит.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза отменил ограничения на внутренние поездки для туристов, которые цифрового COVID-сертификата. Речь идет о поездках внутри Евросоюза для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса. С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Имея такой документ, туристы не сдавать ПЦР-тесты но не должны будут проходить самоизоляцию.

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