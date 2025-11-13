- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 468
- Время на прочтение
- 1 мин
Не только Покровск: военный эксперт Жданов предупредил об угрозе оккупации важного региона
Олег Жданов предупредил об угрозе на Запорожском направлении.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты могут пойти в масштабное наступление на Запорожском направлении.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Олег Жданов считает, что ситуация на Запорожском направлении крайне уязвима.
«России крайне нужен плацдарм на правом берегу Днепра. Запорожская область в этом смысле наиболее уязвима. Пойма бывшего водохранилища подсохла, прошло три года. Выросли молодые деревья, которые вытянули влагу, поэтому теперь может пройти и техника. И Днепр там мелководный и узкий. Я когда-то говорил о такой формуле: обороняя Покровск, надо не потерять Запорожье», — сказал он.
