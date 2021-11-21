Не только полезная и вкусная, но и красивая: чем отличается разноцветная цветная капуста от белой и что из нее готовят

Не только полезная и вкусная, но и красивая: чем отличается разноцветная цветная капуста от белой и что из нее готовят

Цветная капуста богата клетчаткой, микроэлементами и витаминами. Но цветная – все же полезнее.

Цветная капуста поражает своим разнообразием. Есть сорта – сиреневого, салатового и оранжевого цветов.

О том, отличаются ли они хоть чем-то – от привычных для нас – белых соцветий – 20 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, в Херсонской области в одном из хозяйств — собирают цветную капусту. В магазины отправляют прямо с поля. Есть здесь и – экспериментальный участок. На нем – сиреневая, оранжевая и салатовая капуста. Но ее не подкрасили, а вывели селекционеры. В этом году урожай порадовал. Теперь в хозяйстве готовы выращивать ее много.

Как выяснилось, новые разноцветные гибриды в уходе ничем не отличаются от привычной белой. И даже устойчивы к кратковременным заморозкам. Могут выдерживать до минус восьми. И не портиться. От холода капуста защищается листьями.

Пока цветную цветную капусту с этого поля не продают. В супермаркеты планируют поставлять уже в следующем году. В интернет-магазине же за подобную просят по 90 гривен за килограмм.

А вот оптовая цена обычной – белой – от 15 до 20 гривен за килограмм.

Тем временем лотки одного из рынков в Харькове пестрят цветной капустой. А вот цветных сортов – не найти.

Продавцы признаются, что не заказывают, потому что товар залеживается, а покупатели не берут – потому что цена "кусается".

Так что продают обычную — белую. Ее охотно берут. За килограмм испанской цветной капусты просят 30 гривен. Украинская – дороже – 60 гривен за килограмм.

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По словам диетолога, чтобы выбрать качественные и свежие овощи, нужно, чтобы капуста была без черных точек. Соцветия должны крепко держаться вместе.

"Желательно, конечно, чтобы капуста была обернута листочками. Потому что здесь есть витамин В9, фолиевая кислота. Но он боится солнечного света", — объясняет Ольга Страшко.

Эксперт говорит: цветная капуста богата клетчаткой, микроэлементы и витамины. Но цветная – уверяет – все же полезнее, потому что все растительные пигменты обладают полезными свойствами для организма.

Впрочем, любая цветная капуста щедра на антиоксиданты, снижающие риск развития онкологии.

"Для того чтобы из капусты мы получили эти вещества, должен сработать фермент мирозиназа. И вот этот фермент погибает во время термической обработки", — говорит она.

Так, диетолог советует есть капусту сырой или же готовить на пару. Если варить – максимум 5 минут.

О том, что можно приготовить из капусты – подробнее смотрите в сюжете на видео:

Отличается ли цветная капуста разных цветов от привычной для нас белой

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