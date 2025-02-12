Не только редкоземельные металлы: СМИ рассекретили, какие еще ресурсы Украины заинтересовали Трампа

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент едет в Украину.

Такое проанонсировал президент Дональд Трамп. Он встретится с Владимиром Зеленским и обсудит, чем Украина будет платить за военную помощь. Кроме редкоземельных металлов, пишет Reuters, речь пойдет также об энергоресурсах и государственных компаниях.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Министр финансов Скотт Бессент станет первым американским чиновником из администрации Трампа, который посетит Украину. Хотя в прошлую пятницу Трамп прогнозировал возможную встречу с Зеленским в Вашингтоне, на этой неделе планы, очевидно, изменились.

Но именно министр финансов США посетит Киев, не с миротворческой миссией. Он должен обсудить идею по обмену украинских редкоземельных металлов на американскую военную помощь. Президент Трамп за последние недели не раз публично выражал заинтересованность в такой сделке. Ее также одобряет президент Украины Владимир Зеленский: собственно, он сам и подал такую идею тогда еще кандидату в президенты Трампу, пытаясь заинтересовать его своим "планом победы".

Во время визита Бессета, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, предметом обсуждения также будут другие природные ресурсы, в частности энергетические, и будущее некоторых украинских компаний, являющихся государственной собственностью.

"Они имеют чрезвычайно ценные земли, это касается редкоземельных металлов, это касается нефти и газа и прочего. Я хочу, чтобы наши деньги были компенсированы, поскольку мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить соглашение, могут не заключить соглашение. Могут однажды стать частью России, а могут не стать", - заявил Трамп.

Следующая большая встреча американских и украинских чиновников, уже с участием президента Зеленского, состоится на Мюнхенской конференции по безопасности в конце этой недели. С американской стороны там будут вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и спецпредставитель Келлог. Последний, по данным CNN, 20 февраля должен также посетить Киев.

В то же время спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф неожиданно оказался одним из переговорщиков с Москвой. Именно он вел переговоры по обмену незаконно удерживаемого в России американца Марка Фогеля и лично следовал за ним в Москву.

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