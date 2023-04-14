Не только "сливал" секретные документы, но и объяснял их значение: что нацгвардеец США говорил о войне в Украине

Подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона арестован министерством юстиции Соединенных Штатов. Им оказался 21-летний сотрудник военной базы в штате Массачусетс Джек Тейшейра. Скопированные документы он преподавал в закрытом чате сообщества геймеров – молодежи, играющей в компьютерные игры. Среди секретных бумаг было немало тех, которые касались российско-украинской войны, но, по словам друзей, Тейшейра не поддерживал ни одну из сторон, говорится в ТСН.

По данным источников CNN, подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона Джека Тейшейру собирались арестовать на работе, на военной базе в штате Массачусетс, но после того как накануне журналисты постучались в дверь дома его матери, Тейшейра не пошел на работу. Засады были у жилищ обоих родителей подозреваемого, живущих отдельно. Во время задержания он не сопротивлялся. "Министерство юстиции арестовало Джека Дугласа Тейшейру в связи с расследованием вероятного несанкционированного завладения, хранения и передачи секретной информации национальной обороны с целью распространить ее в качестве сотрудника Национальной гвардии ВВС США", — отмечает генпрокурор США Меррик Гарленд.

Джеку Тейшейри – 21, он работает в разведывательном подразделении Нацгвардии Соединенных Штатов от 2019 года. В его должностные обязанности входило смотреть за работой коммуникационной системы на военной базе. Это был умышленный уголовный акт с целью нарушить инструкции и правила. Это будто вы заперли входную дверь, а кто-то вошел в ваш дом и забрал что-то, что у вас было. Вы придерживались своих процедур и заперли дверь, но кто-то вошел в ваш дом, что-то взял и вынес на улицу”, — подчеркивает представитель Пентагона Патрик Райдер.

Журналистам The Washington Post удалось пообщаться с друзьями Тейшейры по закрытому геймерскому чату "Дискард", куда он и выкладывал документы. По их словам, делиться разведданными их товарищ по прозвищу OG начал еще в конце прошлого года, сначала переписывал секретные документы на работе от руки, а затем решился их фотографировать. В чате было до 3 десятков участников – преимущественно подростки, для которых Тейшейра был харизматичным лидером – спортивным, тренированным и вооруженным. Он критиковал американское правительство и якобы стремился, чтобы его юные друзья были хорошо осведомлены. Объяснял им непонятные слова и сердился, когда они не проявляли должного внимания. По словам геймеров, Тейшейра не поддерживал ни одну из сторон в российско-украинской войне. "Он не российский оперативник. Он не украинский оперативник», – отметил участник.

Пространство на сервере, где он опубликовал документы, называлось «медведь против свиньи», подразумевалось чувствительный выпад против России и Украины, признак того, что OG не поддерживал ни одной из сторон в конфликте.

Впоследствии кто-то вынес секретные документы за пределы геймерского чата. Когда они оказались в прессе и наделали шум, Тейшейра был очень смущен и предчувствовал опасность, рассказал один из его друзей. Во время последнего созвона они фактически прощались, а некоторые плакали.

Лишь после задержания подозреваемого "сливе" секретных документов впервые прокомментировал президент США Джо Байден. “Меня не волнует утечка. Я озабочен тем, что это произошло. Но мне неизвестно, будто что-то там имело большое значение”, — заявил он.

В настоящее время следователи допрашивают Тейшейру, в пятницу он должен быть в Бостонском суде.

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