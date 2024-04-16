Не только толкнула ребенка: девочка рассказала об отношении к ней няни – мама в шоке (видео)

Появились новые подробности о няне, которая избивала и толкала маленькую девочку на глазах у пассажиров киевского автобуса.

На днях Сеть взбудоражила видео, как в Киеве няня-пенсионерка в автобусе перед пассажирами ударила маленькую девочку, с которой вместе ехала.

Женщину на видео зовут Ольга Петровна. Она согласилась пообщаться по телефону. В разговоре рассказала, что якобы никакой агрессии к ребенку не проявляла, а выполняла просьбу девочки.

"Я ехала в церковь, со мной была девочка соседки. Она сидела и начала засыпать, сказала: "Бабушка Оля, если я буду засыпать, вы меня толкайте, чтобы я не спала". Я ее хлопнула один раз по щеке тихонько, чтобы разбудить, и на этом все", – говорит няня 4-летней девочки Ольга Петровна.

Однако мама ребенка рассказала, что Ольга Петровна – не просто соседка, а няня.

"Она живет в соседнем доме, мы с ней знакомы примерно три года. Это просто бабушка, которая на пенсии и которой скучно. Рассказывала мне, что очень любит детей, всегда ее видела улыбающейся, а вчера для меня было шоком увидеть ее", – рассказала мама девочки.

Работа няни была оплачиваемой, в месяц получалось до девяти тысяч гривен.

"Отвести в садик и забрать из садика – 200 гривен. Кроме того, ей периодически покупали то, что она хотела из продуктов, вкусненькое. Она мне каждый день предъявляла счета – мы покатались на фуникулере, за это 40 гривен", – говорит женщина.

Мама девочки рассказывает, что случайно увидела видео в одном из тг-каналов. Когда узнала няню и своего ребенка, была в шоке. Тогда мама девочки обратилась и в полицию.

На женщину составлен админпротокол за хулиганство.

Когда после обнародования видео мама поговорила с дочерью, оказалось, что няня еще и запугивала ребенка.

"Та ей сказала, это со слов ребенка, – если ты скажешь маме, то тебя у мамы заберут", – рассказала мама 4-летнего ребенка.

Ольга Петровна присматривала за ребенком почти год. Мама девочки говорит, что дочь не всегда хотела оставаться с няней, но родители не придали этому значения.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не только толкнула ребенка! Девочка рассказала об отношении к ней няни! Мама в шоке!

Напомним, ранее в Сеть попало видео, как няня-пенсионерка била и толкала маленькую девочку на глазах у пассажиров автобуса. Действия женщины очень возмутили пользователей Сети. Люди потребовали привлечь няню-пенсионерку к уголовной ответственности.

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