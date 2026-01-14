Не только в Киеве: в еще одном городе разгорелся скандал из-за школы, где детей учат по советским учебникам

Школа в Сумах

В Сумах произошел громкий скандал: видео-отчеты из так называемого «пространства сознательных людей» подняли волну возмущения в сети. Оказалось, что пока город содрогается от обстрелов, за закрытыми дверями детей учат по советским учебникам и «культурным ценностям» РФ.

Подробности выясняла корреспондент ТСН Оксана Солодовник.

«Русский мир» под прикрытием «семейного пространства»

Скандал вокруг семейного пространства «Асгард» вспыхнул после того, как харьковский активист распространил кадры с новогоднего праздника заведения. На видео дети рисуют гжелью, поют на русском и изучают предметы по пособиям времен СССР и даже дореволюционным изданиям. Комментаторы в сети единодушны: «Какими уродами надо быть, чтобы вот так калечить детей и перться в „усРусский мир“, который тебя насилует и убивает каждый день».

Заведение уже попадало в поле зрения СБУ в ноябре прошлого года, но, судя по соцсетям, продолжает активно действовать.

«Свободный дух в теле женщины»: кто стоит за школой

Найти «школу» непросто. Она расположена в центре города, в розовом здании возле детского парка, но точный адрес не указан. На дверях — замок, соседи говорят, что арендаторы недавно переехали. Однако на входе до сих пор висит приглашение: «Воспитание на основе родной культуры».

Журналисты ТСН позвонили по номеру в объявлении. Трубку взяла женщина, которая называет себя Мивиной.

Мивина, представительница заведения: «Развиваемся согласно своим корням, согласно своей культуре, своим родам, и изучаем язык своих предков… Россия — это государство, такое же, как есть Украина-государство, есть Украина-корпорация. Я нахожусь как свободный дух в теле женщины. У меня есть собственное имя, Мивина, и это все, что я могу сказать».

За такое «альтернативное образование» родители платят около 10 тысяч гривен в месяц. Им обещают документы государственного образца, хотя само заведение официально не существует.

Позиция педагогов: «Заведение не существует в реестрах»

В Государственной службе качества образования Сумщины говорят, что проконтролировать знания детей в этом пространстве невозможно, ведь у него нет лицензии.

Алла Рябуха, начальник управления Госслужбы качества образования в Сумской области: «Мы не можем даже предоставить запрос в это учреждение, потому что они не являются учебным заведением. Они не имеют лицензии, ни в каких наших реестрах они не существуют. Предполагаем, что дети закреплены за школами в других областях на семейной форме или экстернате, а это заведение посещают параллельно».

Сейчас известно о по меньшей мере 8 детей из двух семей, которые посещают «Асгард».

«Чистая диверсия»: мнение волонтеров

Волонтер Светлана Ревякина, которая пыталась закрыть заведение еще осенью, подозревает, что активизация «школы» связана со слухами о возможном наступлении врага на Сумы.

Светлана Ревякина, председатель ОО и волонтер: «Это абсолютная диверсия против Украины. Наши ребята воюют за то, чтобы „русский мир“ здесь не распространялся, который несет гниль и кровь. А изнутри это идет диверсионная работа чистой воды. Она [Мивина] — переселенка, в 23-м году на нее уже выходили правоохранители, она притихла, а теперь снова подняла голову».

Жители города и активисты надеются, что после новой огласки проверка правоохранительных органов наконец станет результативной, а деятельность заведения, продвигающего нарративы агрессора, будет прекращена.

