"Не только военное, но и политическое поражение": эксперт о том, как западное оружие изменило ситуацию на фронте

С помощью современных РСЗО ВСУ успешно уничтожают российские военные базы и склады вооружения.

Об этом в эфире ТСН.19:30 сказал сопредседатель ГИ "Правое Дело", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Сейчас предоставление Украине современного оружия сделало невозможным продвижение оккупационных войск. Также это поставило вопрос о функционировании логистической составляющей оккупантов. Речь идет не только о Херсонской области и о мостах через реку Днепр. Сейчас в зоне поражения украинского РСЗО российские склады по всей линии фронта. Именно из-за ударов по тыловым базам связано медленное продвижение россиян в Донецкой области", — объяснил Дмитрий Снегирев.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас целью оккупационной армии является выход на административные границы Донецкой области, однако этого они не могут сделать еще с 27 апреля.

"После захвата Лисичанска продвижение оккупантов составляет в лучшем случае до 7 километров. И это за 1,5 месяца боев. То есть даже по оценке россиян, а речь идет о заявлениях Шойгу, мол темпы так называемой "спецоперации" снижены, потому что они вроде бы "берегут гражданское населения", свидетельствует не только о военном, но и политическом поражении. Потому что второй задачей так называемой "спецоперации", которую объявили еще 27 апреля — это выход на административные границы Донецкой области. Этого не произошло и не произойдет", — сказал военный эксперт.

Напомним, ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.

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