Не только вторжение: Бессмертный перечислил угрозы из Беларуси и оценил армию Лукашенко

В общей сложности Лукашенко может собрать до 30 тысяч, учитывая силовиков

Александр Лукашенко не самостоятелен по решению вводить белорусские войска на территорию Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политик и дипломат, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный.

"Соглашения в рамках Союзного государства и совместная военная доктрина, межотраслевые соглашения между силовыми ведомствами обеих стран дают возможность Генеральному штабу РФ руководить вооруженными силами Беларуси. Но для кремлевского фюрера важно руководить белорусскими войсками, но чтобы Лукашенко нес ответственность за происходящее в Беларуси, – говорит Бессмертный.

По мнению дипломата, оба диктатора опасаются роста протестных настроений в Беларуси после вступления в войну против Украины. В частности, 49% белорусов считают, что их военные должны сдаться в плен ВСУ, если Лукашенко и Путин примут решение о вторжении.

В общей сложности Лукашенко может собрать до 30 тысяч, учитывая силовиков. Еще 20 тыс. российских военных находятся в Беларуси. Но, по мнению Бессмертного, этого количества недостаточно для нового вторжения с севера.

Другие угрозы от Беларуси

Роман Бессмертный отмечает, что кроме прямого вторжения есть и другие угрозы из Беларуси. В частности, это ракетные удары и диверсионно-разведывательные группы.

"Угрозу могут составлять так называемые ракетно-космические силы. В Беларуси есть некоторые советские комплексы, которые могли быть модернизированы. Также есть ракетные комплексы, которые создали белорусы вместе с китайцами. И Лукашенко может поделиться этими вещами с Путиным", — предполагает Бессмертный.

Также к украинской границе Беларусь стянула много бронетанковых войск, хотя большинство техники – производства конца 1950-х годов и немодернизировано.

"Белорусская армия с точки зрения военной науки осталась "совком". А советская военная наука не способна конкурировать с западной", – отмечает дипломат.

Бессмертный предупреждает, что восточную часть украино-белорусской границы может использовать РФ.

"Хочу вам напомнить легенду совместных учений российской и белорусской армии "Запад-2019". В них принимали участие Северный флот РФ, Ленинградский военный округ. Они проделывали этот план вторжения и он был реализован в феврале 2022-го. Но это не значит, что он не может быть реализован снова. Хотя такого мощного кулака у врага, как тогда, сейчас нет", – сказал дипломат.

По его информации, в феврале-марте около 600 белорусов были задействованы в диверсионно-разведывательной работе против Украины.

Напомним, Роман Бессмертный рассказал о характере мобилизации в Беларуси. По его словам, повестки приходят даже умершим.

Что известно о вероятном нападении Беларуси

По мнению офицера ВСУ Игоря Лапина, Лукашенко опасается масштабной мобилизации в своей стране, ведь не исключает, что белорусы вернут оружие против его режима. Американский генерал Бен Ходжес также не исключает, что белорусы могут возникнуть в случае решения о вторжении в Украину.

Ранее диктатор Лукашенко заявлял, что может задействовать 35-40 тысяч белорусских военных в войне против Украины, но "это не решит проблему".

В МВД Украины считают, что визит Шойгу в Минск — это подталкивание Лукашенко к войне против Украины.

Читайте также: