Не только южный фронт: военный эксперт назвал еще одно направление, на котором могут наступать ВСУ

Там были самые элитные российские подразделения, однако сейчас часть из них перебросили на южный фронт.

Об этом в эфире ТСН.19:30 сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко

"Мне реалистичнее кажется возможность продвижения в направлении Изюма. Если мы говорим о тех силах и возможностях, которые открываются перед украинскими подразделениями. В мае на Изюмском направлении концентрировались самые элитные подразделения российских войск, которые пытались наступать на северную часть Донбасса. Сейчас они в силу того, что не могут продолжать такие наступательные действия, потому что понесли потери и часть из них перебросили на южное направление, то это создает определенные возможности и перспективы для наших сил. И если внимательно посмотреть на карту, уже определенные тактические успехи у наших защитников есть", — пояснил Мусиенко.

Напомним, в Министерстве обороны США подтверждают сообщения, что Россия начала перемещать свои войска на юг, в частности, на Запорожское и Херсонское направление. Скорее всего, российская армия готовится идти в наступление.

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