Не тратьте деньги впустую: какие вещи действительно нужны ребенку в школу

Школа / © Pexels

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С приближением 1 сентября для миллионов украинских семей начинается горячая пора — подготовка к школе. Родители часто ломают голову, как собрать ребенка в школу так, чтобы у него было все необходимое для обучения, но и не переплатить за ненужные вещи.

ТСН составил список всех необходимых вещей в школу в 2026 году.

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Учебный год 2026-2027 — что известно

По официальной информации Министерства образования и науки Украины, новый учебный год в школах начнется 1 сентября 2026 и продлится до 30 июня 2027 года.

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Первое занятие 1 сентября в Министерстве образования предлагают провести под названием «Мова єднання». Цель этого урока — научить детей уважать друг друга, ценить разнообразие и общаться без дискриминации.

В МОН отмечают, что лучше школам организовать все же очное обучение. Это ведь самый эффективный способ развития детей, качественного усвоения программы и социализации. В то же время вернуться к классическим занятиям школьники смогут исключительно при полной безопасности в учебном заведении.

Если школа организует дистанционку в МОН советуют уделять особое внимание обеспечению качества, системности и доступности обучения. Также активно использовать цифровые образовательные ресурсы с соблюдением санитарных норм и регулярно оценивать результаты учащихся, поддерживать с ними надлежащую обратную связь.

Кроме того, приоритетом для школ является создание безбарьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями. Им гарантируют качественное образование благодаря индивидуальным обучающим программам, адаптации уроков и помощи специалистов инклюзивно-ресурсных центров.

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Нужно ли покупать учебники?

Как отметили в Министерстве образования и науки Украины, в Украину начинают доставлять бесплатные учебники для учащихся 4 и 9 классов, а также учителей. В общей сложности за средства государства в школы отправят около 14 миллионов экземпляров учебной литературы.

В этом году учебники доставляют по новой модели: издательства поставляют их в учебные заведения. В 2025 году этот подход протестировали на части тиража, а в 2026 году он охватывает все учебники — в том числе для учащихся с особыми образовательными потребностями.

Учебники для 9-х классов школы получат до 1 сентября, а для 4-х — до 1 октября. Все процедуры проходят без бумаг: учебные заведения заказывают книги и подтверждают их получение электронной подписью в специальной системе. По этим же правилам доставляют и учебную литературу для детей с особыми образовательными потребностями, а платит за все государство, поэтому для школ это абсолютно бесплатно.

Поэтому покупать учебники не нужно — их полностью и бесплатно обеспечивает государство напрямую через школы.

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Что нужно покупать для школьника 1-4 классов

На платформе «Освитория» учительница начальных классов советует родителям не покупать все заранее. Некоторые школьные вещи лучше выбрать уже после того, как вы пообщаетесь с учителем. Среди вещей для школы нужно:

Рюкзак . Он должен иметь ортопедическую спинку, крепкое дно, светоотражатели и удобные лямки шириной от 5 см. Вес пустого ранца не должен превышать 1,2 кг, а наполненного — десятой части веса ребенка. Для защиты позвоночника важно носить на двух лямках рюкзак и снимать его с повышенной поверхности, например с парты или колена.

Тетради. Требуется 10 тонких тетрадей в косую линейку и 10 в клетку (итого 20 штук) с качественной бумагой. Закупку специальных тетрадей с печатной основой (прописей) лучше согласовать с классом.

Чернильные ручки. Первоклассникам рекомендуют начинать именно с чернильной ручки с заправочным картриджем. В отличие от шариковой или гелевой, она пишет только под правильным углом наклона, который формирует верное положение кисти и осанку. Со 2–3 класса можно переходить на обычные.

Простые карандаши. Маркировка HB (средняя мягкость) — они легко стираются и не царапают бумагу.

Резинка для истирания. Классическая белая мягкая резинка для работы (фигурные цветные лучше оставить для игр).

Цветная бумага и картон. Выбирайте наборы, где листы лежат отдельно, а не скреплены степлером, чтобы не тратить время урока на их разрыв.

Клей. Понадобятся и клей-карандаш, и клей ПВА во флаконах наименьшего объема.

Краски и кисточки. Лучше выбрать качественную гуашь на 10 оттенков. Акварель и глитер не нужны. Кисти с искусственным ворсом: 1–2 для клея и 3 для рисования (тонкий, средний, широкий).

Альбом для рисования. На пружине с перфорацией для легкого отрыва листов около 40 листов.

Пластилин и дощечка. Яркий и мягкий пластилин на 10–12 цветов вместе с дощечкой для лепки.

Цветные карандаши и фломастеры. Наборы 20 насыщенных, мягких цветов. Большие комплекты на 100 предметов покупать не стоит.

Пенал. Модель «книжечка» на один замок с фиксаторами-резинками без готового наполнения.

Точило, линейка и ножницы. Точило с контейнером, прозрачная пластиковая линейка на 15 см. Ножницы часто закупают одинаковые на весь класс для безопасного хранения у учителя.

Дневник. В НУШ для 1-го класса не обязателен, но может использоваться по желанию ребенка.

Ходите за покупками вместе с ребенком в один магазин и дайте ему самому выбрать вещь из тех вариантов, которые вы заранее одобрили.

Для дистанционного обучения важно правильно обустроить рабочее место. Рабочий стол должен соответствовать росту ребенка: если он ставит локоть на столешницу, кончики пальцев должны касаться виска. Школьное кресло следует выбирать с обтекаемыми деталями и регулировкой высоты, где стандартный ориентир сиденья составляет 55 см.

Как персональный гаджет лучше использовать ноутбук или планшет, а от смартфона лучше отказаться, чтобы не перегружать зрение. Для освещения понадобится LED-лампа с матовым плафоном темного или нейтрального оттенка в форме конуса или трапеции.

Список вещей для школьника средней и старших школ

Для учащихся 5–11 классов ТСН сформировал базовый перечень канцелярии и учебных принадлежностей, которые понадобятся в течение года. Основной набор канцелярии:

Письменные принадлежности. Несколько ручек (шариковых или гелевых по выбору), графитные карандаши для заметок, а также мягкая резинка и точилка с контейнером для стружки.

Тетради и обложки. Набор тетрадей в клетку и линию (ориентировочно от 15 штук под каждый предмет), комплект обложек для учебников и удобный пенал (мягкий или жесткий).

Линейка. Практическая линейка длиной 20-30 см (из пластика, дерева или металла).

Материалы для творчества. Альбом, краски (гуашь или акварель), кисточки, клей, цветная бумага и ножницы для уроков искусства или выборочных занятий.

Учащимся старших классов дополнительно понадобится классический дневник в жестком переплете для удобного фиксирования расписания и домашних заданий. Кроме того, для уроков точных наук — в частности геометрии и физики — им понадобится специальный чертежный комплект, включающий циркуль, транспортир, угольники и линейку.

Подготовка к школе 2026 — последние новости

Напомним, государственная программа «Пакунок школяра» предусматривает единовременную помощь в 5000 грн на каждого первоклассника. Ее может оформить один из родителей или законный представитель ребенка, который в этом году идет в первый класс.

Деньги предназначены для базовой подготовки ребенка к школе. Перед покупкой проверьте категорию товара, конкретную торговую точку и актуальные условия программы.

К слову, в Украине обновили порядок реагирования на случаи буллинга и насилия в учебных заведениях. Новые правила касаются школ, детских садов и других учебных заведений.

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