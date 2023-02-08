Не тянуть одновременно две школы: в Минобразования предлагают украинским ученикам за границей варианты обучения

Как учиться за границей и наверстать обучение на дому, соответствующие письма с разъяснениями разослали европейским Министрам образования, чтобы на местах проконсультировали и направили.

Дистанционно-индивидуальное обучение, семейная форма или перезачисление предметов - украинское Министерство образования обратилось с письмами к министрам образования европейских стран, чтобы те разъяснили украинским родителям, как их дети могут продолжать учиться и в Украине, говорится в ТСН.

В этом месяце будет год, как часть украинских учеников, убегая от войны, уехала за границу, с тех пор они пытаются учиться и там, и здесь. По данным Министерства образования, сейчас за пределами Украины учится около полумиллиона наших учеников: больше всего в Польше, на втором месте Германия.

В Польше в украинской школе Назар учится дистанционно, потому что очень хочет оставаться со своими одноклассниками, и в школе максимально идут на встречу. “Я делаю польскую школу и сажусь делать украинскую. Я очень устаю. Утром тяжело встать”, — говорит мальчик.

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В Германии украинские ученики весной еще пыталась учиться дистанционно, но с осени перешли на семейную форму обучения. Это означает, что они самостоятельно овладевают темами, появляются на онлайн-консультации и онлайн выполняют тесты и контрольные. "Мне тяжелее украинскую школу делать, потому что там сложнее, а немецкая легкая", — говорит украинский школьник.

В украинском Министерстве образования констатируют, тянуть детям две школы – это сложно и не нужно. Как учиться за границей и наверстать обучение на дому, соответствующие письма с разъяснениями разослали европейским Министрам образования, чтобы на местах проконсультировали и направили.

Учиться можно дистанционно, а эту форму главным образом рекомендуют выехавшим в страну, где не требуют ходить в местную школу. Там, где нужно ходить в местные школы, можно перейти на семейное обучение, или выбрать индивидуально дистанционный формат. Это когда дистанционно учить только те предметы, которые в стране пребывания не преподаются: это украинский язык и литература или история. “Можно не посещать. Ребёнок учится только в школе страны пребывания. После этой школы она получит справку, в которой прописано, какие результаты она получила и какие темы проработали. С этой справкой приезжает в Украину, по тем предметам, которые изучались, происходит перезачисление и предлагается выполнить определенные контрольные по тем предметам, которые ребенок не изучал”, — объясняет генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Олег Ересько.

Возможность перезачислить предметы больше всего заинтересовало наших за границей. Однако, признаются, перенести оценки можно далеко не по всем предметам, программы сильно разнятся.

Еще один вариант, как живя за границей, тянуть еще и украинскую школу – это перевестись в международную украинскую школу. “Надо просматривать видео. По этим материалам писать контрольную и говорить с учительницей. Собеседование, чтобы она убедилась, что ты не списывал и сам все знаешь”, — объясняет ученик МУШ Ярема.

В Министерстве образования рекомендуют родителям успокоиться, а детям гарантируют, что когда они вернутся домой, к каждому будет индивидуальный подход. Украина радостно примет всех соискателей образования обратно. Никто не собирается снижать уровни классов и так далее. В каждом случае будет осуществляться сугубо индивидуальный подход”, — утверждает Генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Олег Ересько.

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