Не уцелело ни одно окно в многоэтажке: в Хмельницком устраняют последствия удара "Калибрамы" по городу

В Хмельницком устраняют последствия российских обстрелов. В субботу утром враг выпустил по городу сразу четыре ракеты "Калибр". Две из них сбили силы ПВО. Одна ракета попала в военный объект, а другая — просто по остановке, где люди ждали транспорт, и двое травмированных, говорится в ТСН.

Ракета попала в спальный район Хмельницкого, где вокруг многоэтажки, в одной из них не осталось практически ни одного уцелевшего окна. Это последствия мощной взрывной волны. Совсем рядом отсюда — автобусная остановка, где люди ждали транспорта, а попали под обстрел. Ранены двое гражданских — мужчина, проезжавший рядом и женщина, которая была на остановке.

Глава областной военной администрации считает, что огонь по остановке враг вел целенаправленно, поэтому люди пострадали не случайно. “У одного из них осоколочное ранение ноги и женщина, это мягкие ткани головы. Ничего тяжелого нет, состояние стабильное. Как вы видите, террористы стреляют точно, хотели попасть в остановку общественного транспорта так им и удалось”, — убеждает Сергей Гамалий.

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Последствия взрыва сейчас активно ликвидируют. Стекла очень много, горожане уже сутки выбирают его отовсюду. Также спешно закрывают окна пленкой и плитами из фанеры, ведь на улице холодно. Разблокируют и дверь, которая повреждена почти в каждой квартире. Люди говорят, что чудом обошлось без жертв. “Женщина была здесь, с ребенком, спрятались в ванную, очень сильно испугались, стресс. Ребенка завезли к родителям, пока там, что могли восстановить, здесь видно еще окно одно, избитое с улицы, мы как смогли его заклеили”, — рассказывает житель многоэтажки Юрий.

В общей сложности повреждены взрывной волной 15 многоквартирных домов, а еще садик и школа. Ущерб мэрия пока не считает. Сейчас основное, говорят чиновники, помочь людям отремонтировать жилье. "Делаем первые необходимые работы, чтобы обезопасить людей, забрать изломанные избитые, окна и закрыть отверстия полиэтиленом, огромное количество заселенных квартир в новостройке, им нужно ночевать", — говорит заместитель городского головы Василий Новачок.

Но и без подсчета видео, что сумма ущерба – это миллионы, ведь кроме квартир разрушены магазины и кофейни. В горсовете просят людей фиксировать последствия обстрелов, собирать чеки за ремонт и приносить их в мэрию. Именно за ними в будущем людям будут компенсировать ущерб.

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