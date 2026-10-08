Не успел выйти на работу и погиб: подробности кровавого ракетного удара России по Кременчугу (видео)

Последствия атаки на Кременчуг / © Полтавская областная государственная администрация

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Сегодня день траура объявили также в Кременчуге Полтавской области. В результате массированного обстрела, произошедшего в ночь на среду, там погибли 72-летняя женщина и 40-летний мужчина, которые находились в своих домах в частном секторе.

В городе значительные разрушения. Число раненых достигло 47 человек, среди них — двое детей. Последствия российских ударов видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

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Прямое попадание в котельную и разрушенный квартал

Квартал полностью разрушен — ракета попала прямо в котельную между домами. Взрыв был настолько мощным, что двухэтажное здание разлетелось на куски.

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В первые минуты после удара дом был охвачен пламенем, а еще в сотнях квартир по соседству выбило стекла и двери.

«Нет окон, нет дверей. Даже входная дверь в квартиру вылетела в коридор. Повезло просто, что оно попало в двухэтажную бойлерную, и та амортизировала удар. Если бы попало на десять метров в сторону — все, дом бы рухнул», — рассказывает местный житель.

Пан Иван собирает железо, влетевшее в комнату, и смотрит сверху на разрушенный квартал. Окна все равно нет — его вынесло взрывной волной.

«Это было здание, тепловой узел. Снаряд упал. И вот, видите, здесь ничего не осталось. И все дома разрушены», — показывает мужчина.

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Разрушение частного сектора и гибель горожан

Разрушены частные дома и в другом жилом квартале. Здесь погиб мужчина, который не успел уйти на работу, и пожилая женщина, жившая по соседству на этой же улице.

«Сорок лет — погиб парень. А на углу жила женщина. У нее разорвалась артерия. Тетя Катя тоже не выжила», — со слезами вспоминает местная жительница.

Пани Наталья чудом выжила во время атаки. Вся в синяках, она разбирает разрушенный дом.

«Если бы мы спали, нас бы здесь уже не было, потому что все завалено. Там, где мы спали, нет комнаты. Мы просто встали, и это нас спасло. Невозможно… Все происходит очень быстро», — говорит женщина.

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Вещи, смешанные с обломками мебели, стен и крыши — и в соседнем доме.

Здесь много лет прожила мать Людмилы. Женщина забрала ее к себе несколько дней назад и тем самым спасла ей жизнь.

«Нам просто повезло! Буквально накануне мы забрали маму. Мама жила у нас здесь, вот буквально в этой комнате. И в понедельник мы забрали ее к себе», — вспоминает Людмила.

Масштаб разрушений и пострадавшая инфраструктура

В целом в результате массированной атаки более тридцати человек получили ранения, в том числе двое детей.

Повреждено полтысячи квартир. Десятки частных домов разрушены и разгромлены. Пан Николай наконец собрался пойти домой, чтобы спасти хоть что-нибудь, и рад, что накануне обстрела увез жену на дачу.

В районе также повреждено предприятие, разрушены гимназия, старостат и дом культуры. На всех местах попаданий продолжают работать экстренные службы.

Атака на Кременчуг 7 октября: что известно

В среду, 7 октября, Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Полтавской области. В Кременчуге произошло попадание в жилой район.

Воздушная тревога в Кременчугском районе длилась с 03:09 до 07:05. Военно-воздушные силы предупреждали о приближении баллистических и крылатых ракет в направлении города.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ! УДАР по АВТОБУСУ! МНОЖЕСТВО ПОГИБШИХ! ПРЯМОЙ ЭФИР из Киева и ПРИЛУК! | ТСН 11:00 8 октября

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