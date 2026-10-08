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Не успел выйти на работу и погиб: подробности кровавого ракетного удара России по Кременчугу (видео)
В Кременчуге объявлен день траура в связи с массированным ракетным обстрелом. Погибли два человека, более 40 получили ранения.
Сегодня день траура объявили также в Кременчуге Полтавской области. В результате массированного обстрела, произошедшего в ночь на среду, там погибли 72-летняя женщина и 40-летний мужчина, которые находились в своих домах в частном секторе.
В городе значительные разрушения. Число раненых достигло 47 человек, среди них — двое детей. Последствия российских ударов видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.
Прямое попадание в котельную и разрушенный квартал
Квартал полностью разрушен — ракета попала прямо в котельную между домами. Взрыв был настолько мощным, что двухэтажное здание разлетелось на куски.
В первые минуты после удара дом был охвачен пламенем, а еще в сотнях квартир по соседству выбило стекла и двери.
«Нет окон, нет дверей. Даже входная дверь в квартиру вылетела в коридор. Повезло просто, что оно попало в двухэтажную бойлерную, и та амортизировала удар. Если бы попало на десять метров в сторону — все, дом бы рухнул», — рассказывает местный житель.
Пан Иван собирает железо, влетевшее в комнату, и смотрит сверху на разрушенный квартал. Окна все равно нет — его вынесло взрывной волной.
«Это было здание, тепловой узел. Снаряд упал. И вот, видите, здесь ничего не осталось. И все дома разрушены», — показывает мужчина.
Разрушение частного сектора и гибель горожан
Разрушены частные дома и в другом жилом квартале. Здесь погиб мужчина, который не успел уйти на работу, и пожилая женщина, жившая по соседству на этой же улице.
«Сорок лет — погиб парень. А на углу жила женщина. У нее разорвалась артерия. Тетя Катя тоже не выжила», — со слезами вспоминает местная жительница.
Пани Наталья чудом выжила во время атаки. Вся в синяках, она разбирает разрушенный дом.
«Если бы мы спали, нас бы здесь уже не было, потому что все завалено. Там, где мы спали, нет комнаты. Мы просто встали, и это нас спасло. Невозможно… Все происходит очень быстро», — говорит женщина.
Вещи, смешанные с обломками мебели, стен и крыши — и в соседнем доме.
Здесь много лет прожила мать Людмилы. Женщина забрала ее к себе несколько дней назад и тем самым спасла ей жизнь.
«Нам просто повезло! Буквально накануне мы забрали маму. Мама жила у нас здесь, вот буквально в этой комнате. И в понедельник мы забрали ее к себе», — вспоминает Людмила.
Масштаб разрушений и пострадавшая инфраструктура
В целом в результате массированной атаки более тридцати человек получили ранения, в том числе двое детей.
Повреждено полтысячи квартир. Десятки частных домов разрушены и разгромлены. Пан Николай наконец собрался пойти домой, чтобы спасти хоть что-нибудь, и рад, что накануне обстрела увез жену на дачу.
В районе также повреждено предприятие, разрушены гимназия, старостат и дом культуры. На всех местах попаданий продолжают работать экстренные службы.
Атака на Кременчуг 7 октября: что известно
В среду, 7 октября, Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Полтавской области. В Кременчуге произошло попадание в жилой район.
Воздушная тревога в Кременчугском районе длилась с 03:09 до 07:05. Военно-воздушные силы предупреждали о приближении баллистических и крылатых ракет в направлении города.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ! УДАР по АВТОБУСУ! МНОЖЕСТВО ПОГИБШИХ! ПРЯМОЙ ЭФИР из Киева и ПРИЛУК! | ТСН 11:00 8 октября