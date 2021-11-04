"Не успеваем обслуживать ваши похороны": в Днепре городские маршрутки ориентировали на похоронные ковид-процессы

"Не успеваем обслуживать ваши похороны": в Днепре городские маршрутки ориентировали на похоронные ковид-процессы

Перевозчики предоставляют услуги по транспортировке людей на похороны и поминки.

В Днепре из-за стремительного распространения COVID-19 и количества летальных исходов городские маршрутки систематически заказывают на похоронные процессии захоронения ковидных больных.

Об этом ТСН.ua сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаил Тонконогий.

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Так, городской транспорт для похоронных процессий “арендовали” и раньше. Однако сейчас из-за вспышки коронавируса и увеличившегося количества летальных случаев транспорт стал все чаще стал обеспечивать перевозки людей на похороны и поминальные обеды.

Это же, в свою очередь, сказалось на общем количестве автобусов на маршрутках.

“Все вы знаете, что маршрутки часто заказывают для обеспечения перевозки людей на похороны и поминки. Так вот, в связи с ковидом, количество таких заказов увеличилось. А у нас и так мало водителей. Мы не успеваем обслуживать ваши похороны. Пожалуйста, вакцинируйтесь”, — призвал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области.

По его словам, городской транспорт на похороны “арендовали” и прошлые волны коронавируса, однако сейчас это число резко возросло.

“Увеличилось минимум на десяток ежедневно. Мы перевозим только пассажиров, гробы перевозят спецтранспортом. После любой заказной перевозки проходит поверхностная санитарная обработка салона автобусов. Все это настолько стремительно пошло только сейчас. В прошлые волны, слава Богу, умирало людей меньше. А сейчас очень много”, — рассказал ТСН.ua Михаил Тонконогий.

Напомним, что в октябре в киевском крематории сожгли 2877 тел, из них 627 человек скончались от COVID-19.

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