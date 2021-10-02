Не в тюрьме, а в пабе: как обвиняемый в убийстве журналиста Шеремета Антоненко отмечает свое 50-летие

Не в тюрьме, а в пабе: как обвиняемый в убийстве журналиста Шеремета Антоненко отмечает свое 50-летие

В суде дело рассыпалось каждого заседания и в результате всем троим публично обвиненным смягчили меры предосторожности.

2 октября свой 50-й день рождения в пабе празднует Андрей Антоненко — музыкант и спецназовец, которого публично обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Концерт к юбилею Антоненко друзья готовили заранее. Но были уверены, что музыкант не сможет принять в нем участие. Но на этой неделе Антоненко снова смягчили меру пресечения. И вот впервые за почти два года Риффмайстер имеет возможность выйти на сцену.

Об этом 2 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

День рождения получился громким, полный паб людей. Началось празднование с песни специального значения — "Тихо пришел. Тихо ушел". Но выполнила эту песню не группа "Риффмайстер", а дети музыканта, которые, пока папа более 500 дней был за решеткой, создали группу, в котором Варя Антоненко играет на барабанах, Витя Антоненко — на гитаре. И это их второй серьезный концерт, но первое выступление на сцене, который может услышать и увидеть отец.

Поздравить Андрея Антоненко пришли друзья-музыканты, которые поддерживали его в течение этих почти двух лет.

Новости Украины: свой 50-й день рождения празднует Андрей Антоненко

Напомним, в декабре 2019-го Антоненко обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета — машину белорусского журналиста взорвали в Киеве в июле 2016 года.

Пособниками Антоненко назвали детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и боевую медработницу Яну Дугар. Женщины тоже пришли сегодня на концерт. Задержание этих трех людей вызвало волну возмущения в обществе, следствие обвиняли в многочисленных нестыковках в этом деле, и в том, что все трое совсем не похожи на людей, которые показывали на видео в этом деле.

В суде это дело рассыпалось каждого заседания и в результате всем троим публично обвиненным смягчили меры предосторожности.

Именинник продолжает фигурировать в деле Шеремета, но пока мера пресечения — это ночной домашний арест и Антоненко имеет возможность ходить на службу, быть дома с семьей, а в свои 50 еще и выступить.

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